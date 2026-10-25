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Люис Хамилтън подари кученце на децата на Ким Кардашиян (СНИМКИ)

Люис Хамилтън подари кученце на децата на Ким Кардашиян (СНИМКИ)

25 Октомври, 2026 13:53 685 12

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  • деца

Новият домашен любимец е голдън ретривър на име Хейло

Люис Хамилтън подари кученце на децата на Ким Кардашиян (СНИМКИ) - 1
Снимка: Instagram
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Люис Хамилтън разкри, че е подарил кученце на четирите деца на гаджето си Ким Кардашиян. Седемкратният световен шампион във Формула 1 направи признанието по време на събитие около Гран при на САЩ в Остин, Тексас.

Запитан какво го прави щастлив извън автомобилните състезания, 41-годишният британец спомена семейството и времето, което прекарва с децата на новата си партньорка.

„Обичам да прекарвам време с децата на приятелката ми. Тя има четири, така че мога да си играя с тях“, разказа Хамилтън. След това допълни, че тази година им е подарил куче.

Новият домашен любимец е голдън ретривър на име Хейло. Кученцето привлече внимание още през лятото, когато започна да се появява в публикации в социалните мрежи. Досега обаче не беше напълно ясно на кого принадлежи.

Ким Кардашиян има четири деца от бившия си съпруг Кание Уест: Норт, Сейнт, Чикаго и Псалм.

Подаръкът има и по-личен контекст за Люис Хамилтън. Пилотът беше изключително привързан към английския си булдог Роско, който години наред го придружаваше по състезания и се превърна в любимец на феновете на Формула 1. Роско почина през 2025 г., а Хамилтън неведнъж е говорил колко тежко е преживял загубата му.

Разкритието за Хейло показва и колко близък е станал пилотът с децата на Ким Кардашиян. Хамилтън традиционно пази личния си живот далеч от публичността, затова откровеният му коментар за времето, което прекарва с тях, привлече допълнително внимание.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 е иии

    4 0 Отговор
    Борисов подари на Путин!

    13:59 25.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Хамилтън не иска ли някоя

    3 0 Отговор
    Да му роди деца

    14:16 25.10.2026

  • 6 Тая арменка

    2 1 Отговор
    с какво е известна?

    14:17 25.10.2026

  • 7 Който не отглежда свои деца

    2 0 Отговор
    Отглежда децата на другите мъже

    Коментиран от #8

    14:18 25.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Ким и Люси

    0 0 Отговор
    Любовта между две жени е нещо уникално.

    14:31 25.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.