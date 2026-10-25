Люис Хамилтън подари кученце на децата на Ким Кардашиян (СНИМКИ)

Люис Хамилтън разкри, че е подарил кученце на четирите деца на гаджето си Ким Кардашиян. Седемкратният световен шампион във Формула 1 направи признанието по време на събитие около Гран при на САЩ в Остин, Тексас.
Запитан какво го прави щастлив извън автомобилните състезания, 41-годишният британец спомена семейството и времето, което прекарва с децата на новата си партньорка.
„Обичам да прекарвам време с децата на приятелката ми. Тя има четири, така че мога да си играя с тях“, разказа Хамилтън. След това допълни, че тази година им е подарил куче.
Новият домашен любимец е голдън ретривър на име Хейло. Кученцето привлече внимание още през лятото, когато започна да се появява в публикации в социалните мрежи. Досега обаче не беше напълно ясно на кого принадлежи.
Ким Кардашиян има четири деца от бившия си съпруг Кание Уест: Норт, Сейнт, Чикаго и Псалм.
Подаръкът има и по-личен контекст за Люис Хамилтън. Пилотът беше изключително привързан към английския си булдог Роско, който години наред го придружаваше по състезания и се превърна в любимец на феновете на Формула 1. Роско почина през 2025 г., а Хамилтън неведнъж е говорил колко тежко е преживял загубата му.
Разкритието за Хейло показва и колко близък е станал пилотът с децата на Ким Кардашиян. Хамилтън традиционно пази личния си живот далеч от публичността, затова откровеният му коментар за времето, което прекарва с тях, привлече допълнително внимание.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 е иии
13:59 25.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Хамилтън не иска ли някоя
14:16 25.10.2026
6 Тая арменка
14:17 25.10.2026
7 Който не отглежда свои деца
Коментиран от #8
14:18 25.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Ким и Люси
14:31 25.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.