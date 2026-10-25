Веселин Маринов на изборния ден: Политиката не е чиста работа (ВИДЕО)

Веселин Маринов заяви, че не вижда място за себе си в политиката и не би заменил музикалната сцена с политическа кариера. Певецът гостува в предаването „Събуди се“ по Нова телевизия в изборния ден, където говори за предизборните кампании, доверието в институциите и причините да не приема предложения за политически постове.

„Никога не съм се замислял за нещо сериозно с политическия живот“, каза Маринов. Той припомни, че преди години по време на негов концерт в зала 1 на НДК сред публиката е бил издигнат голям транспарант с надпис „Веско президент“. По думите му това никога не е било реална възможност, тъй като не иска да разделя хората, които харесват музиката му.

Веселин Маринов призна, че през годините е пял на събития, свързани с различни политически сили. Той обясни, че тези участия са му давали възможност да стига до публика в малки населени места, където трудно би организирал самостоятелни концерти.

Въпреки това впечатленията му от политическия живот остават критични. „Политиката няма нищо възпитателно. Тя е една голяма игра“, заяви певецът. Той допълни, че „винаги има нещо подмолно“ и че политическите процеси не са „чиста работа“, без да посочва конкретни партии или политици.

Трубадурът заяви, че не пропуска да гласува и определи участието във вота като лична отговорност. Според него човек има основание да критикува или да хвали политиците, когато е упражнил правото си на глас.

„Мога да ругая, мога и да хваля политиците, защото съм гласувал. Имам това право“, каза Веселин Маринов.

Певецът посочи, че хората не очакват чудеса от управляващите, а предвидимост, сигурност и закони, които важат еднакво за всички. Той изрази притеснение от усещането за безнаказаност и заяви, че според него парите често създават впечатление, че наказанието може да бъде избегнато.

На въпрос дали някога би се включил в политиката, Маринов отговори с шега. Той каза, че вероятността да стане политик е приблизително толкова голяма, колкото и възможността да стане балетист.