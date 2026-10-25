Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Любопитно »
Веселин Маринов на изборния ден: Политиката не е чиста работа (ВИДЕО)
  Тема: Известни личности

Веселин Маринов на изборния ден: Политиката не е чиста работа (ВИДЕО)

25 Октомври, 2026 13:19 577 13

  • веселин маринов-
  • политика-
  • избори-
  • нова телевизия-
  • предизборни кампании

Певецът заяви, че не иска да влиза в политиката, въпреки участието си в предизборни кампании

Веселин Маринов на изборния ден: Политиката не е чиста работа (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Веселин Маринов заяви, че не вижда място за себе си в политиката и не би заменил музикалната сцена с политическа кариера. Певецът гостува в предаването „Събуди се“ по Нова телевизия в изборния ден, където говори за предизборните кампании, доверието в институциите и причините да не приема предложения за политически постове.

„Никога не съм се замислял за нещо сериозно с политическия живот“, каза Маринов. Той припомни, че преди години по време на негов концерт в зала 1 на НДК сред публиката е бил издигнат голям транспарант с надпис „Веско президент“. По думите му това никога не е било реална възможност, тъй като не иска да разделя хората, които харесват музиката му.

Веселин Маринов призна, че през годините е пял на събития, свързани с различни политически сили. Той обясни, че тези участия са му давали възможност да стига до публика в малки населени места, където трудно би организирал самостоятелни концерти.

Въпреки това впечатленията му от политическия живот остават критични. „Политиката няма нищо възпитателно. Тя е една голяма игра“, заяви певецът. Той допълни, че „винаги има нещо подмолно“ и че политическите процеси не са „чиста работа“, без да посочва конкретни партии или политици.

Трубадурът заяви, че не пропуска да гласува и определи участието във вота като лична отговорност. Според него човек има основание да критикува или да хвали политиците, когато е упражнил правото си на глас.

„Мога да ругая, мога и да хваля политиците, защото съм гласувал. Имам това право“, каза Веселин Маринов.

Певецът посочи, че хората не очакват чудеса от управляващите, а предвидимост, сигурност и закони, които важат еднакво за всички. Той изрази притеснение от усещането за безнаказаност и заяви, че според него парите често създават впечатление, че наказанието може да бъде избегнато.

На въпрос дали някога би се включил в политиката, Маринов отговори с шега. Той каза, че вероятността да стане политик е приблизително толкова голяма, колкото и възможността да стане балетист.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    1 4 Отговор
    Свършено е вече с този народ.Няма вече съпротивителни сили.

    13:22 25.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 хмммм

    8 0 Отговор
    To само Веско Маринова не се беше изказвал за политика!

    13:25 25.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Лама дьо Петрохански

    8 2 Отговор
    Ама, Веско, ти ти пял на предизборните кампании на ония политически партии, които са те захлебвали здраво.
    Когато БСП имаше много пари, ти пя на техни предизборни митинги.
    Когато ГЕРБ имаха много пари, ти пя съответно на техни предизборни митинги.

    Много яко те удариха новите технологии - сега предизборните битки стават главно в мрежата, няма предизборни митинги и Мирчев си има отделна армия в нета, на които плаща и така ти ставаш излишен за ония, които плащат най-много сега.

    Коментиран от #9

    13:27 25.10.2026

  • 7 Запознат

    5 1 Отговор
    Американското посолство си подкрепя ламите и раздава яко грантове

    13:33 25.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Същото

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Лама дьо Петрохански":

    Щях да напиша и аз...

    13:40 25.10.2026

  • 10 Ми то от твойта

    6 0 Отговор
    По мръсна няма
    За кого не пя
    Сега в Албена ще се провикваш пак по нова година
    Такъв си и ще си останеш
    Само дето надебеля.

    13:46 25.10.2026

  • 11 Десислава

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Красавец":

    На вашата майка същото ли желаете или тя не е българка?

    13:47 25.10.2026

  • 12 Тарикат

    3 0 Отговор
    Една жена като е получила две награди не означава че е фактор, по скоро ако са за красота най вероятно в главата и има само мухи 🥳🤭

    13:50 25.10.2026

  • 13 Баба Веска Маринова

    3 1 Отговор
    Потния преди години се правеше на мъжкар, с Цецо Ухото ходиха да тренират, тичаха. Демек поддържаше форма. Сега станал троен. Шкембето му като каба гайда, гърдите като на жена. Женското така напира отвътре, че бате Веско се е превърнал в баба Веска.

    13:54 25.10.2026