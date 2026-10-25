Веселин Маринов на изборния ден: Политиката не е чиста работа (ВИДЕО)

Веселин Маринов заяви, че не вижда място за себе си в политиката и не би заменил музикалната сцена с политическа кариера. Певецът гостува в предаването „Събуди се“ по Нова телевизия в изборния ден, където говори за предизборните кампании, доверието в институциите и причините да не приема предложения за политически постове.
„Никога не съм се замислял за нещо сериозно с политическия живот“, каза Маринов. Той припомни, че преди години по време на негов концерт в зала 1 на НДК сред публиката е бил издигнат голям транспарант с надпис „Веско президент“. По думите му това никога не е било реална възможност, тъй като не иска да разделя хората, които харесват музиката му.
Веселин Маринов призна, че през годините е пял на събития, свързани с различни политически сили. Той обясни, че тези участия са му давали възможност да стига до публика в малки населени места, където трудно би организирал самостоятелни концерти.
Въпреки това впечатленията му от политическия живот остават критични. „Политиката няма нищо възпитателно. Тя е една голяма игра“, заяви певецът. Той допълни, че „винаги има нещо подмолно“ и че политическите процеси не са „чиста работа“, без да посочва конкретни партии или политици.
Трубадурът заяви, че не пропуска да гласува и определи участието във вота като лична отговорност. Според него човек има основание да критикува или да хвали политиците, когато е упражнил правото си на глас.
„Мога да ругая, мога и да хваля политиците, защото съм гласувал. Имам това право“, каза Веселин Маринов.
Певецът посочи, че хората не очакват чудеса от управляващите, а предвидимост, сигурност и закони, които важат еднакво за всички. Той изрази притеснение от усещането за безнаказаност и заяви, че според него парите често създават впечатление, че наказанието може да бъде избегнато.
На въпрос дали някога би се включил в политиката, Маринов отговори с шега. Той каза, че вероятността да стане политик е приблизително толкова голяма, колкото и възможността да стане балетист.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
13:22 25.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 хмммм
13:25 25.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Лама дьо Петрохански
Когато БСП имаше много пари, ти пя на техни предизборни митинги.
Когато ГЕРБ имаха много пари, ти пя съответно на техни предизборни митинги.
Много яко те удариха новите технологии - сега предизборните битки стават главно в мрежата, няма предизборни митинги и Мирчев си има отделна армия в нета, на които плаща и така ти ставаш излишен за ония, които плащат най-много сега.
Коментиран от #9
13:27 25.10.2026
7 Запознат
13:33 25.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Същото
До коментар #6 от "Лама дьо Петрохански":Щях да напиша и аз...
13:40 25.10.2026
10 Ми то от твойта
За кого не пя
Сега в Албена ще се провикваш пак по нова година
Такъв си и ще си останеш
Само дето надебеля.
13:46 25.10.2026
11 Десислава
До коментар #8 от "Красавец":На вашата майка същото ли желаете или тя не е българка?
13:47 25.10.2026
12 Тарикат
13:50 25.10.2026
13 Баба Веска Маринова
13:54 25.10.2026