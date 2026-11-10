Мария Илиева и Меди взривиха „Гласът на България“ с дует (ВИДЕО)

Мария Илиева и Меди изпълниха заедно баладата „Да се събудиш до мен“ на Веселин Маринов в „Гласът на България“. Дуетът прозвуча в решаващата фаза на вокалните двубои, в която треньорите показват на участниците как се представя песен на голямата сцена.
„Подготвили сме една от най-красивите песни на нашия голям приятел и любим артист Веселин Маринов“, обяви Мария Илиева преди началото на изпълнението. След това двамата изпяха една от разпознаваемите любовни балади на Маринов, а публиката реагира с бурни аплодисменти.
Изпълнението предизвика реакция и от останалите участници в предаването. Треньорите и водещите натиснаха бутоните за кражба, които дават възможност на наставник да привлече участник в своя отбор по време на вокалните двубои.
Мария Илиева пя въпреки проблеми с гласа
Зад сценичното представяне на певицата стояло сериозно здравословно изпитание. Мария Илиева разкри, че е имала силни проблеми с гърлото и гласа и е приемала антибиотик. Въпреки това тя не се отказала от участието си в дуета с Меди.
Съвместното изпълнение беше представено като личен пример към участниците във формата. Двамата треньори показаха как една песен може да бъде поднесена като сценичен диалог, а не само като състезателно изпълнение.
Източници: plovdiv24.bg, epicenter.bg
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