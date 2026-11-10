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Мария Илиева и Меди взривиха „Гласът на България“ с дует (ВИДЕО)
  Тема: Известни личности

Мария Илиева и Меди взривиха „Гласът на България“ с дует (ВИДЕО)

10 Ноември, 2026 08:18 575 7

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  • гласът на българия-
  • веселин маринов-
  • музикални предавания

Двамата треньори изпълниха „Да се събудиш до мен“ на Веселин Маринов

Мария Илиева и Меди взривиха „Гласът на България“ с дует (ВИДЕО) - 1
Кадър: bTV
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Мария Илиева и Меди изпълниха заедно баладата „Да се събудиш до мен“ на Веселин Маринов в „Гласът на България“. Дуетът прозвуча в решаващата фаза на вокалните двубои, в която треньорите показват на участниците как се представя песен на голямата сцена.

„Подготвили сме една от най-красивите песни на нашия голям приятел и любим артист Веселин Маринов“, обяви Мария Илиева преди началото на изпълнението. След това двамата изпяха една от разпознаваемите любовни балади на Маринов, а публиката реагира с бурни аплодисменти.

Изпълнението предизвика реакция и от останалите участници в предаването. Треньорите и водещите натиснаха бутоните за кражба, които дават възможност на наставник да привлече участник в своя отбор по време на вокалните двубои.

Мария Илиева пя въпреки проблеми с гласа

Зад сценичното представяне на певицата стояло сериозно здравословно изпитание. Мария Илиева разкри, че е имала силни проблеми с гърлото и гласа и е приемала антибиотик. Въпреки това тя не се отказала от участието си в дуета с Меди.

Съвместното изпълнение беше представено като личен пример към участниците във формата. Двамата треньори показаха как една песен може да бъде поднесена като сценичен диалог, а не само като състезателно изпълнение.

Източници: plovdiv24.bg, epicenter.bg


България
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Софето

    3 0 Отговор
    Смех, чалга за масата дето гласува за идиотова

    08:23 10.11.2026

  • 3 за медиту

    1 0 Отговор
    сефте чух тая есен, не знам какъв е и от къде дойде

    08:27 10.11.2026

  • 4 Кой той тъз тя то ние вие те

    1 0 Отговор
    Кууичката на черепа

    08:31 10.11.2026

  • 5 Алехандро

    0 0 Отговор
    Фернандес и Агилера я пеят отдавна ама на испански

    08:41 10.11.2026

  • 6 язе

    1 0 Отговор
    то па един взрив....само са развалили песента....

    08:49 10.11.2026

  • 7 Моите уши суват

    0 0 Отговор
    Един фалш!

    08:49 10.11.2026