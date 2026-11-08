Новини
Любопитно »
Може ли миризмата да издаде политическите ни възгледи?

Може ли миризмата да издаде политическите ни възгледи?

8 Ноември, 2026 11:15 406 12

  • парфюм-
  • тяло-
  • аромат-
  • политика-
  • политически възгледи

Научно изследване установява любопитна връзка между политическите предпочитания и възприемането на телесните миризми

Може ли миризмата да издаде политическите ни възгледи? - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Човешкото обоняние може да играе значително по-важна роля в общуването, отколкото се смяташе досега. Изследвания показват, че химическите вещества, отделяни от организма, могат да предават информация за емоционалното състояние на човека и да влияят върху начина, по който възприемаме околните. Оказва се, че съществува дори любопитна връзка между телесните миризми и политическите предпочитания, съобщава украинското издание „Дивогляд“, позовавайки се на научни публикации.

Едно от най-интересните изследвания в тази област е публикувано през 2014 г. в American Journal of Political Science. В рамките на експеримента участниците трябвало да оценяват телесните миризми на непознати хора, без да знаят кои са те и какви политически убеждения имат.

Резултатите показали, че хората са склонни да оценяват по-положително миризмите на личности, чиито политически възгледи са близки до собствените им. Според учените това може да подсказва наличието на несъзнателни механизми, които влияят върху социалното привличане и избора на партньор.

Изследователите подчертават, че резултатите не доказват възможност политическите убеждения да бъдат определяни по миризмата на конкретен човек. Става дума за статистическа зависимост, установена в експериментални условия, а не за универсално правило.

Човешкото тяло непрекъснато отделя химически вещества чрез потта, сълзите и дишането. Част от тях могат да действат като сигнали, свързани с емоционални състояния като страх и стрес. Интересното е, че мозъкът може да реагира на подобни сигнали дори когато човек не усеща съзнателно определена миризма.

Памела Далтън от Центъра за химически сетива „Монел“ във Филаделфия обяснява, че подобна комуникация може да протича извън съзнателния контрол. Според изследователите химическите сигнали потенциално влияят върху настроението, физиологичните реакции и възприемането на другите хора.

Обонянието привлича вниманието на учените и заради възможната му роля при откриването на заболявания. Известен е случаят на шотландката Джой Милн, която притежава изключително чувствително обоняние и съобщава, че може да разпознава специфична миризма при хора с болестта на Паркинсон.

Нейните наблюдения стават повод за научни изследвания върху химическите промени в кожните секрети на пациентите. Учените проучват дали тези особености биха могли да помогнат за разработването на нови диагностични методи.

Специалистите смятат, че химическата комуникация между хората може да има еволюционни корени. Предаването на сигнали за опасност или страх вероятно е подпомагало оцеляването и взаимодействието в социалните групи.

Въпреки любопитните резултати изследванията в тази област все още са ограничени. Необходими са допълнителни експерименти, за да се установи доколко телесните миризми действително влияят върху социалните отношения, привличането и човешкото поведение.


Всички държави
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Тарикат

    2 3 Отговор
    Да. От ппдб миришат на кисело зеле.

    11:24 08.11.2026

  • 3 Ппдб туршиите

    2 3 Отговор
    Миришем си на туршия

    Коментиран от #5

    11:26 08.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Плюс

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "БгСеляк":

    пот .

    11:29 08.11.2026

  • 7 Ппдб туршиите

    1 0 Отговор
    Къпем се по 1 път на 2 седмици така каза урсула за да пестим вода и въглеродни емисии

    11:30 08.11.2026

  • 8 Дивогляд?!?

    1 0 Отговор
    За киевчани и софиянци, със сигурност.

    11:30 08.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Жена

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "БгСеляк":

    Ти- не е вярно, капейките много миришат на голям Хор със сирене, проверявам всекидневно!

    11:34 08.11.2026

  • 11 Н, не може!

    0 0 Отговор
    Мускус, амбра, лавдан, опушена роза, пачули и розов пипер.

    11:34 08.11.2026

  • 12 Може може

    0 0 Отговор
    Розавинкавите ,, мъжкари ,, използват дамски парфюм и трето полови тоалетни.

    11:37 08.11.2026