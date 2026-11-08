Може ли миризмата да издаде политическите ни възгледи?

Човешкото обоняние може да играе значително по-важна роля в общуването, отколкото се смяташе досега. Изследвания показват, че химическите вещества, отделяни от организма, могат да предават информация за емоционалното състояние на човека и да влияят върху начина, по който възприемаме околните. Оказва се, че съществува дори любопитна връзка между телесните миризми и политическите предпочитания, съобщава украинското издание „Дивогляд“, позовавайки се на научни публикации.

Едно от най-интересните изследвания в тази област е публикувано през 2014 г. в American Journal of Political Science. В рамките на експеримента участниците трябвало да оценяват телесните миризми на непознати хора, без да знаят кои са те и какви политически убеждения имат.

Резултатите показали, че хората са склонни да оценяват по-положително миризмите на личности, чиито политически възгледи са близки до собствените им. Според учените това може да подсказва наличието на несъзнателни механизми, които влияят върху социалното привличане и избора на партньор.

Изследователите подчертават, че резултатите не доказват възможност политическите убеждения да бъдат определяни по миризмата на конкретен човек. Става дума за статистическа зависимост, установена в експериментални условия, а не за универсално правило.

Човешкото тяло непрекъснато отделя химически вещества чрез потта, сълзите и дишането. Част от тях могат да действат като сигнали, свързани с емоционални състояния като страх и стрес. Интересното е, че мозъкът може да реагира на подобни сигнали дори когато човек не усеща съзнателно определена миризма.

Памела Далтън от Центъра за химически сетива „Монел“ във Филаделфия обяснява, че подобна комуникация може да протича извън съзнателния контрол. Според изследователите химическите сигнали потенциално влияят върху настроението, физиологичните реакции и възприемането на другите хора.

Обонянието привлича вниманието на учените и заради възможната му роля при откриването на заболявания. Известен е случаят на шотландката Джой Милн, която притежава изключително чувствително обоняние и съобщава, че може да разпознава специфична миризма при хора с болестта на Паркинсон.

Нейните наблюдения стават повод за научни изследвания върху химическите промени в кожните секрети на пациентите. Учените проучват дали тези особености биха могли да помогнат за разработването на нови диагностични методи.

Специалистите смятат, че химическата комуникация между хората може да има еволюционни корени. Предаването на сигнали за опасност или страх вероятно е подпомагало оцеляването и взаимодействието в социалните групи.

Въпреки любопитните резултати изследванията в тази област все още са ограничени. Необходими са допълнителни експерименти, за да се установи доколко телесните миризми действително влияят върху социалните отношения, привличането и човешкото поведение.