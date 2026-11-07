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Стефан Софиянски навършва 75 години
  Тема: Известни личности

Стефан Софиянски навършва 75 години

7 Ноември, 2026 15:29 580 22

  • стефан софиянски-
  • кмет на софия-
  • служебен премиер-
  • валутен борд-
  • политика

Бившият столичен кмет и служебен премиер е роден на 7 ноември 1951 г. в София. Политическата му кариера преминава през три кметски мандата и управлението на страната в кризисната 1997 г

Стефан Софиянски навършва 75 години - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

На 7 ноември Стефан Софиянски навършва 75 години. Роден е през 1951 г. в София и остава свързан с града както с професионалния си път, така и с най-дългия период от политическата си кариера – десет години като негов кмет.

Преди да влезе в голямата политика, Софиянски завършва специалност „Статистика“ във Висшия икономически институт „Карл Маркс“ през 1974 г. Работи като икономист и научен сътрудник, а в началото на промените заема ръководни позиции в държавната администрация.

От СДС до Столичната община

През 1991 г. оглавява Комитета по пощи и далекосъобщения. Две години по-късно става заместник-председател на СДС, а през 1994 г. е избран за депутат в 37-ото Народно събрание.

През 1995 г. Софиянски печели изборите за кмет на София. Той остава на поста до 2005 г., след като получава подкрепа за три мандата. В този период започват дейностите по изработването на Общия устройствен план на столицата – документът, който определя дългосрочното развитие на града.

Премиер в годината на кризата

Най-краткият, но най-напрегнат епизод от политическата му кариера е свързан с 1997 г. След тежката икономическа и политическа криза Софиянски е назначен за служебен министър-председател през февруари. Кабинетът му управлява до предсрочните парламентарни избори през април същата година.

По време на служебното правителство е въведен валутният борд, а България официално подава молба за членство в НАТО. По-късно Софиянски определя стабилизирането на страната като основната задача, с която е поел премиерския пост.

„Противопоставянето на българи срещу българи от 10 януари 1997 година не трябва да се повтаря“, заявява Софиянски пред Българското национално радио през 2024 г.

След кметския мандат

През 2001 г. Софиянски основава Съюза на свободните демократи. На парламентарните избори през 2005 г. е избран за депутат в 40-ото Народно събрание и остава народен представител до 2009 г.

Името му остава свързано с прехода – с кризата от 1997 г., с въвеждането на валутния борд, с началото на пътя към членството в НАТО и с управлението на София в продължение на три мандата. Днес Софиянски продължава да коментира политическия и икономическия живот на страната, като често се връща към решенията и събитията от годините, в които заемаше най-високите си публични длъжности.

Източници: bnrnews.bg, dnes.bg, bgdnes.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Софиенец Несофиянски

    23 2 Отговор
    Да е жив и здрав. Опропастителя на България.

    15:30 07.11.2026

  • 2 Благой от СОФстрой

    19 1 Отговор
    На тоа фамилното име не бе ли "Мафиански"???

    15:32 07.11.2026

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    18 1 Отговор
    МРЪСНИКА ТРЕНЧЕВ ГО ПОЗДРАВЯВА !

    15:35 07.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 К.О.Т..А.К 🐱

    15 1 Отговор
    ето го и соларния измамник

    15:36 07.11.2026

  • 6 в таз държава възхвалят

    17 1 Отговор
    крадците и некадърните допринесли за разрухата на бг
    вместо други държави за същите деяния са в затвора
    тук са свобода и медиите ги превъзнасят

    15:38 07.11.2026

  • 7 Достойни старини

    11 1 Отговор
    Ох, като му видях снимката и в първия момент си помислих ,че и той е умрял като неговите връстници Тренчев и Рашидов. Слава богу още е жив и се радва на достойни старини с парите , които присвои от столицата.

    15:38 07.11.2026

  • 8 ШЕФА

    17 1 Отговор
    Трябваше да ги навършва в Централния затвор,този е един от най големите престъпници в новата история на София и България.Бих му дал поне три до животни .

    15:39 07.11.2026

  • 9 Евгени от Алфапласт

    13 1 Отговор
    Усмивката🤣🤣🤣 Черепа какъв му се пада на тоя бандюга?

    15:39 07.11.2026

  • 10 ЦСКА Москва

    11 1 Отговор
    Престъпник от класа,но той не е виновен,за всичко е виновна полицията която вече 37 г.гледа как се граби в България и на всичко отгоре с цялата си наглост и некадърност пак искат увеличение на заплатите защото явно последното с 50-70 % им беше малко !!!

    15:44 07.11.2026

  • 11 Звездоброец

    7 1 Отговор
    Тъстът му е най-голямото пловдивско ЧЕНГЕ - това го знам много добре ! Ето защо той с ЧЕРЕПА сват стана и "набързо забрави синята промяна" !

    15:48 07.11.2026

  • 12 Джибрата

    9 1 Отговор
    За него ли днес би камбаната? Да не се е споминал от радост!

    15:50 07.11.2026

  • 13 Сила

    7 1 Отговор
    Айде кво се бави , Вежди и Тренчев вчера заминаха ...айде чакат го !!!

    15:51 07.11.2026

  • 14 Боруна Лом

    8 1 Отговор
    ТОЯ ОЩЕ Е ЖИВ?

    15:55 07.11.2026

  • 15 ДАЖЕ И ТОЗ!

    1 2 Отговор
    Даже и този беше по-добър от терзията… С толкова по-малък бюджет правеше толкова сериозни рвмонти?!

    15:59 07.11.2026

  • 16 Казваха му

    6 1 Отговор
    Усмихнатият крадец.

    16:03 07.11.2026

  • 17 Бай той Толстой

    6 1 Отговор
    Всички помним якото гепене по негово време-Софийски имоти,Тошко Добрев и т.н.Стоил Славов😁😁😁

    16:05 07.11.2026

  • 18 РЕАЛИСТ

    4 0 Отговор
    Навремето питаха:" Щом кметът на София се казва Софиянски, как ще се нарича кметът на Дупница ?"

    16:06 07.11.2026

  • 19 Тико

    4 1 Отговор
    Васко Тетзиев би Софиянски по крадене и немърливост. И двамата са с тъмно червени роднини.

    Коментиран от #20

    16:06 07.11.2026

  • 20 Софиянски

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "Тико":

    никога не е бил червен, нито пък потеклото му. Той си е демократ, Спаси България по време на най- трудните години! Да е жив и здрав и да се радва на плодовете на труда си!!!

    16:12 07.11.2026

  • 21 хмммм

    2 0 Отговор
    Една невестулка!! С идването на този лалугер на власт се срина България, а той беше само за малко.

    16:13 07.11.2026

  • 22 Циник

    0 0 Отговор
    Един от главните рушители на някога хубавия ни град. Нищо хубаво не мога да му пожелая за рождения ден.

    16:14 07.11.2026