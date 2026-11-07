На 7 ноември Стефан Софиянски навършва 75 години. Роден е през 1951 г. в София и остава свързан с града както с професионалния си път, така и с най-дългия период от политическата си кариера – десет години като негов кмет.
Преди да влезе в голямата политика, Софиянски завършва специалност „Статистика“ във Висшия икономически институт „Карл Маркс“ през 1974 г. Работи като икономист и научен сътрудник, а в началото на промените заема ръководни позиции в държавната администрация.
От СДС до Столичната община
През 1991 г. оглавява Комитета по пощи и далекосъобщения. Две години по-късно става заместник-председател на СДС, а през 1994 г. е избран за депутат в 37-ото Народно събрание.
През 1995 г. Софиянски печели изборите за кмет на София. Той остава на поста до 2005 г., след като получава подкрепа за три мандата. В този период започват дейностите по изработването на Общия устройствен план на столицата – документът, който определя дългосрочното развитие на града.
Премиер в годината на кризата
Най-краткият, но най-напрегнат епизод от политическата му кариера е свързан с 1997 г. След тежката икономическа и политическа криза Софиянски е назначен за служебен министър-председател през февруари. Кабинетът му управлява до предсрочните парламентарни избори през април същата година.
По време на служебното правителство е въведен валутният борд, а България официално подава молба за членство в НАТО. По-късно Софиянски определя стабилизирането на страната като основната задача, с която е поел премиерския пост.„Противопоставянето на българи срещу българи от 10 януари 1997 година не трябва да се повтаря“, заявява Софиянски пред Българското национално радио през 2024 г.
След кметския мандат
През 2001 г. Софиянски основава Съюза на свободните демократи. На парламентарните избори през 2005 г. е избран за депутат в 40-ото Народно събрание и остава народен представител до 2009 г.
Името му остава свързано с прехода – с кризата от 1997 г., с въвеждането на валутния борд, с началото на пътя към членството в НАТО и с управлението на София в продължение на три мандата. Днес Софиянски продължава да коментира политическия и икономическия живот на страната, като често се връща към решенията и събитията от годините, в които заемаше най-високите си публични длъжности.
Източници: bnrnews.bg, dnes.bg, bgdnes.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Софиенец Несофиянски
15:30 07.11.2026
2 Благой от СОФстрой
15:32 07.11.2026
3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
15:35 07.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 К.О.Т..А.К 🐱
15:36 07.11.2026
6 в таз държава възхвалят
вместо други държави за същите деяния са в затвора
тук са свобода и медиите ги превъзнасят
15:38 07.11.2026
7 Достойни старини
15:38 07.11.2026
8 ШЕФА
15:39 07.11.2026
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15:39 07.11.2026
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15:44 07.11.2026
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15:48 07.11.2026
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15:50 07.11.2026
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15:51 07.11.2026
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15:55 07.11.2026
15 ДАЖЕ И ТОЗ!
15:59 07.11.2026
16 Казваха му
16:03 07.11.2026
17 Бай той Толстой
16:05 07.11.2026
18 РЕАЛИСТ
16:06 07.11.2026
19 Тико
Коментиран от #20
16:06 07.11.2026
20 Софиянски
До коментар #19 от "Тико":никога не е бил червен, нито пък потеклото му. Той си е демократ, Спаси България по време на най- трудните години! Да е жив и здрав и да се радва на плодовете на труда си!!!
16:12 07.11.2026
21 хмммм
16:13 07.11.2026
22 Циник
16:14 07.11.2026