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Историк обясни как чалгата е стигнала до България
  Тема: Известни личности

Историк обясни как чалгата е стигнала до България

25 Октомври, 2026 19:07 754 16

  • чалга-
  • чалгия-
  • александър стоянов-
  • балканска музика-
  • сръбски турбофолк

Александър Стоянов свързва думата „чалга“ с османотурското çalgı и посочва, че съвременната вълна се оформя около 1989 г. под влияние на сръбския турбофолк

Историк обясни как чалгата е стигнала до България - 1
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Зад думата „чалга“ стои османотурското çalgı, което означава „инструментална музика“. Според историка Александър Стоянов корените на жанра стигат поне до XIX век, а вероятно и по-назад във времето, обяснява той пред Фокус.

В Османската империя през XIX век, а вероятно и по-рано, из селата обикалят оркестри, които свирят на празненства и по различни поводи. Музиката им е развлекателна и танцувална, а заниманието им е известно като çalgı – „чалгъ“.

В тези състави участват музиканти от различен произход, често роми, които се прехранват с музика. Те пътуват между различни селища и съчетават мелодии и мотиви от районите, през които преминават. Самите изпълнители са наричани „чалгаджии“.

В българския език понятието „чалгия“ навлиза като обозначение за музикално събитие, на което се изпълняват популярни песни с инструменти. Терминът се използва широко до края на Третото българско царство.

След установяването на тоталитарния строй държавният контрол върху музикалната дейност води до упадък на занаята на чалгаджиите. Според Стоянов той се възражда в края на 80-те години под влиянието на две успоредни промени – разпадането на тоталитарния ред и засиления интерес на българската публика към сръбския турбофолк.

Около 1989 г. се оформя нова вълна от оркестри. Те изпълняват фолклорни песни, чужди мелодии и побългарени кавъри, привнесени от съседни държави.

„Този тип музика продължава да поддържа единно постосманско културно пространство“, посочва Александър Стоянов. По думите му музикалният обмен между балканските страни съхранява спомена за период, в който народите в региона са живели смесено в рамките на Османската империя.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 да ве

    3 0 Отговор
    Няколко години преди 89-та😉 Са, са...

    19:11 25.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Тити на Кака

    6 1 Отговор
    Нормално е един историк-чалгар / Сашко НГДЕК-а активно пълни нета с историческа чалга / да е сериозен експерт и в областта на музикалната чалга.
    Е, изявил се е и в тази област!
    Емил Джасим ряпа да яде😂😂😂

    19:13 25.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 родител

    7 0 Отговор
    Чалгата със Слави убиха две поколения млади !!

    19:16 25.10.2026

  • 7 Чалгата

    6 0 Отговор
    Е лицето на демокрацията в България!

    19:16 25.10.2026

  • 8 Този

    2 0 Отговор
    направо професор да го направят!

    19:17 25.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Тцъ!

    0 0 Отговор
    Сашка Васева, която за разлика от много други чалга-певици има музикално образование, много по-добре обясняваше що е това чалга.
    А налагането на чалгата по нашите земи съвсем не е станало по начина, по който този кадър на БАН го обяснява. Васко Кръпката преди време го каза ясно и просто - на концертите, които е изнасял в зората на демокрацията ясно се чувства жаждата за "жици", за нормална за младите, съвременна рок музика, към която имат слабост и "старите хипари", които в младостта си са имали известни проблеми с насила налаганата тогавашна масова култура.
    Но онези, които изопачиха прехода, наложиха стила на мутрите и раздадоха онези куфарчета с пари, чрез които формираха новата олигархия, те имаха и идеолози, ангажирани с бъдещия културен облик на нацията. Не им беше изгодно той да бъде европейски, предпочитаха да е просташко-ориенталски. Така фолк-певачките от третокласните кръчми бяха наложени като топ-изпълнителки и чрез тях нискокачествената чалга заля България.

    19:23 25.10.2026

  • 11 АЗИС = РАМЗЕС

    2 1 Отговор
    без чалгъ не моа, тва е мойта дрогъ

    19:25 25.10.2026

  • 12 Айляк

    2 0 Отговор
    Чалгата е възможно най-големият кошмар за България.
    Афроамериканците чрез блуса и джаза направиха САЩ велика държава, а родните чалгари допринесоха за упадъка на България.
    Срам и позор са чалгарите за България.

    19:25 25.10.2026

  • 13 Кирил

    1 0 Отговор
    В сегашна Турция няма такъв упадък.
    Тук по сватби, абитуриентски балове, дискотеки, кръчми, навсякъде

    19:28 25.10.2026

  • 14 Фен

    0 0 Отговор
    Сръбско в България се слушаше много преди 1989г.
    Мухарем Сербезовски
    Лепа Брена
    Шабан Шаулич
    Миле Китич
    Мирослав Илич
    Весна Змиянац
    Бобан Здравкович и много други.

    19:32 25.10.2026

  • 15 Анонимен

    0 0 Отговор
    Още по времето на соца Радой Ралин попита! "Докога в страната ни бащина, ще вилнее такава простащина? - Радой Ралин.... Отговор днешен от гроба на Радой Ралин: - "Докато се окаже веке, че нема кой да рани Ромите безброй в Чалга Народното Събрание!”
    ... след 9 - национализараха, след 10-ти - приватизираха.
    Комуняги. Не са един, много са. "Силни" са.

    19:33 25.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.