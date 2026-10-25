Историк обясни как чалгата е стигнала до България

Зад думата „чалга“ стои османотурското çalgı, което означава „инструментална музика“. Според историка Александър Стоянов корените на жанра стигат поне до XIX век, а вероятно и по-назад във времето, обяснява той пред Фокус.
В Османската империя през XIX век, а вероятно и по-рано, из селата обикалят оркестри, които свирят на празненства и по различни поводи. Музиката им е развлекателна и танцувална, а заниманието им е известно като çalgı – „чалгъ“.
В тези състави участват музиканти от различен произход, често роми, които се прехранват с музика. Те пътуват между различни селища и съчетават мелодии и мотиви от районите, през които преминават. Самите изпълнители са наричани „чалгаджии“.
В българския език понятието „чалгия“ навлиза като обозначение за музикално събитие, на което се изпълняват популярни песни с инструменти. Терминът се използва широко до края на Третото българско царство.
След установяването на тоталитарния строй държавният контрол върху музикалната дейност води до упадък на занаята на чалгаджиите. Според Стоянов той се възражда в края на 80-те години под влиянието на две успоредни промени – разпадането на тоталитарния ред и засиления интерес на българската публика към сръбския турбофолк.
Около 1989 г. се оформя нова вълна от оркестри. Те изпълняват фолклорни песни, чужди мелодии и побългарени кавъри, привнесени от съседни държави.
„Този тип музика продължава да поддържа единно постосманско културно пространство“, посочва Александър Стоянов. По думите му музикалният обмен между балканските страни съхранява спомена за период, в който народите в региона са живели смесено в рамките на Османската империя.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 да ве
19:11 25.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Тити на Кака
Е, изявил се е и в тази област!
Емил Джасим ряпа да яде😂😂😂
19:13 25.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 родител
19:16 25.10.2026
7 Чалгата
19:16 25.10.2026
8 Този
19:17 25.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Тцъ!
А налагането на чалгата по нашите земи съвсем не е станало по начина, по който този кадър на БАН го обяснява. Васко Кръпката преди време го каза ясно и просто - на концертите, които е изнасял в зората на демокрацията ясно се чувства жаждата за "жици", за нормална за младите, съвременна рок музика, към която имат слабост и "старите хипари", които в младостта си са имали известни проблеми с насила налаганата тогавашна масова култура.
Но онези, които изопачиха прехода, наложиха стила на мутрите и раздадоха онези куфарчета с пари, чрез които формираха новата олигархия, те имаха и идеолози, ангажирани с бъдещия културен облик на нацията. Не им беше изгодно той да бъде европейски, предпочитаха да е просташко-ориенталски. Така фолк-певачките от третокласните кръчми бяха наложени като топ-изпълнителки и чрез тях нискокачествената чалга заля България.
19:23 25.10.2026
11 АЗИС = РАМЗЕС
19:25 25.10.2026
12 Айляк
Афроамериканците чрез блуса и джаза направиха САЩ велика държава, а родните чалгари допринесоха за упадъка на България.
Срам и позор са чалгарите за България.
19:25 25.10.2026
13 Кирил
Тук по сватби, абитуриентски балове, дискотеки, кръчми, навсякъде
19:28 25.10.2026
14 Фен
Мухарем Сербезовски
Лепа Брена
Шабан Шаулич
Миле Китич
Мирослав Илич
Весна Змиянац
Бобан Здравкович и много други.
19:32 25.10.2026
15 Анонимен
... след 9 - национализараха, след 10-ти - приватизираха.
Комуняги. Не са един, много са. "Силни" са.
19:33 25.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.