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Миле Китич идва с голям концерт в Самоков на 12 декември
  Тема: Известни личности

Миле Китич идва с голям концерт в Самоков на 12 декември

1 Октомври, 2026 04:06, обновена 1 Октомври, 2026 04:10 353 0

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Сръбският изпълнител ще пее в Арена „СамЕлион“ заедно със своя оркестър. Шоуто ще продължи около два часа.

Миле Китич идва с голям концерт в Самоков на 12 декември - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Миле Китич ще изнесе голям концерт в Самоков на 12 декември 2026 г. Сръбският изпълнител ще бъде първият голям музикален гост на новата Арена „СамЕлион“, където ще излезе на сцената заедно със своя оркестър. Събитието е насрочено за 20:00 часа.

Публиката ще чуе популярни песни от над 40-годишната кариера на Китич. Организаторите предвиждат концертът да продължи около два часа, а пространството ще бъде обособено и с ВИП маси. Очаква се в Самоков да пристигнат почитатели от града, София и други населени места.

Първи голям концерт в новата арена

Изявата на 12 декември ще постави началото на големите концертни събития в Арена „СамЕлион“. Залата се намира в Самоков, а събитието вече е включено в програмата за 12 декември 2026 г.

Миле Китич, чието истинско име е Милойко, е сред разпознаваемите сръбски изпълнители на Балканите. Той е известен с песни, които се слушат от няколко поколения почитатели на балканската музика.

Извън сцената певецът не крие интереса си към лукса. Той притежава голямо имение в Белград и е известен с колекцията си от скъпи автомобили.

Източници: bTV Новините


Самоков / България
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