Миле Китич идва с голям концерт в Самоков на 12 декември

Миле Китич ще изнесе голям концерт в Самоков на 12 декември 2026 г. Сръбският изпълнител ще бъде първият голям музикален гост на новата Арена „СамЕлион“, където ще излезе на сцената заедно със своя оркестър. Събитието е насрочено за 20:00 часа.
Публиката ще чуе популярни песни от над 40-годишната кариера на Китич. Организаторите предвиждат концертът да продължи около два часа, а пространството ще бъде обособено и с ВИП маси. Очаква се в Самоков да пристигнат почитатели от града, София и други населени места.
Първи голям концерт в новата арена
Изявата на 12 декември ще постави началото на големите концертни събития в Арена „СамЕлион“. Залата се намира в Самоков, а събитието вече е включено в програмата за 12 декември 2026 г.
Миле Китич, чието истинско име е Милойко, е сред разпознаваемите сръбски изпълнители на Балканите. Той е известен с песни, които се слушат от няколко поколения почитатели на балканската музика.
Извън сцената певецът не крие интереса си към лукса. Той притежава голямо имение в Белград и е известен с колекцията си от скъпи автомобили.
Източници: bTV Новините
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