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Цвети Стоянова потвърди раздялата си с Куката
  Тема: Известни личности

Цвети Стоянова потвърди раздялата си с Куката

6 Ноември, 2026 18:31 1 249 10

  • цвети стоянова-
  • мариан вълев-
  • куката-
  • раздяла-
  • чалга

Бившата гимнастичка е отбелязала, че е необвързана

Цвети Стоянова потвърди раздялата си с Куката - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Цвети Стоянова и актьорът и режисьор Мариан Вълев, познат като Куката, са сложили край на връзката си, продължила около шест години. Бившата състезателка по художествена гимнастика е дала знак за промяната в личния си живот чрез публикация в социалните мрежи, а семейното ѝ положение вече е отбелязано като „необвързана“.

Според публикацията на plovdiv24.bg раздялата е била особено тежка за Цвети. Тя обаче вече е успяла да продължи напред и очаква нова споделена любов.

Връзката между Цвети Стоянова и Мариан Вълев започва през 2020 г. Двамата са заедно шест години, въпреки че между тях има 25 години разлика във възрастта. По-късно актьорът снима Стоянова във филма си „Чалга“.

Като причина за раздялата е посочено разминаване в плановете им за бъдещето. Гимнастичката искала да има деца и да създаде семейство, докато екранният мафиот не желаел още наследници. Актьорът вече има голям син и предпочитал да изчака появата на внуци.

Според информацията решението за раздялата е било взето от Мариан Вълев. Той заявил на Стоянова, че е по-добре двамата да поемат по различни пътища.

Допълнителен интерес предизвиква информацията, че актьорът е пътувал до Мадрид с друга жена. Името ѝ не е посочено, а самият Вълев не е потвърдил публично коя е настоящата му партньорка. Според публикацията именно това пътуване е станало повод Цвети Стоянова да даде знак, че вече е необвързана.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    11 1 Отговор
    "Като увисне "куката" - пътища много."

    Митю Пищова

    Коментиран от #9

    18:34 06.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Роджър Мур 007 ⛷️

    6 2 Отговор
    Генерал Радев забрани рекламата на хазарт и на тоя артист му свършиха париците. Безработната молка иска да харчи.

    18:37 06.11.2026

  • 5 айде миче

    1 0 Отговор
    потвърди и ти раздялата си

    18:40 06.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 В "тъжната вест"

    1 0 Отговор
    пише ли нещо за тридневен всебългарски траур?!? Ако не - хич да не чета ...

    18:44 06.11.2026

  • 8 Имах

    1 0 Отговор
    Връзка с гимнастичка 5 години ,това не се забравя ,а тоя ,,мафиот” да си търси бабичка

    18:52 06.11.2026

  • 9 Евгени Минчев

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    На теб ти вярвам ,ти отдавна си по тия пътища

    18:53 06.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.