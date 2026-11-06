Цвети Стоянова потвърди раздялата си с Куката

Цвети Стоянова и актьорът и режисьор Мариан Вълев, познат като Куката, са сложили край на връзката си, продължила около шест години. Бившата състезателка по художествена гимнастика е дала знак за промяната в личния си живот чрез публикация в социалните мрежи, а семейното ѝ положение вече е отбелязано като „необвързана“.
Според публикацията на plovdiv24.bg раздялата е била особено тежка за Цвети. Тя обаче вече е успяла да продължи напред и очаква нова споделена любов.
Връзката между Цвети Стоянова и Мариан Вълев започва през 2020 г. Двамата са заедно шест години, въпреки че между тях има 25 години разлика във възрастта. По-късно актьорът снима Стоянова във филма си „Чалга“.
Като причина за раздялата е посочено разминаване в плановете им за бъдещето. Гимнастичката искала да има деца и да създаде семейство, докато екранният мафиот не желаел още наследници. Актьорът вече има голям син и предпочитал да изчака появата на внуци.
Според информацията решението за раздялата е било взето от Мариан Вълев. Той заявил на Стоянова, че е по-добре двамата да поемат по различни пътища.
Допълнителен интерес предизвиква информацията, че актьорът е пътувал до Мадрид с друга жена. Името ѝ не е посочено, а самият Вълев не е потвърдил публично коя е настоящата му партньорка. Според публикацията именно това пътуване е станало повод Цвети Стоянова да даде знак, че вече е необвързана.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
Митю Пищова
Коментиран от #9
18:34 06.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Роджър Мур 007 ⛷️
18:37 06.11.2026
5 айде миче
18:40 06.11.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 В "тъжната вест"
18:44 06.11.2026
8 Имах
18:52 06.11.2026
9 Евгени Минчев
До коментар #1 от "Сатана Z":На теб ти вярвам ,ти отдавна си по тия пътища
18:53 06.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.