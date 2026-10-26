Деян Донков проговори за скандала с "Дон Жуан": Напускането на зрителите беше организирано

Актьорът Деян Донков коментира скандалната ситуация на Античния театър в Пловдив, когато десетки зрители напуснаха моноспектакъла му, посветен на Дон Жуан, малко след неговото начало. В интервю той заяви, че според него демонстративното напускане не е било спонтанна реакция на публиката, а предварително организирана акция.

Припомняме, че представлението предизвика противоречиви реакции сред зрителите в Пловдив. Първите посетители се насочиха към изходите на Античния театър още около шестата минута след началото, а към 20-ата минута вече се беше образувала опашка от напускащи.

Част от присъстващите определиха случващото се на сцената като трудно за проследяване, лишено от последователност и със спорни режисьорски и драматургични решения.

Деян Донков обаче представя съвсем различна версия за случилото се.

"Доразвихме пиесата на Недялко Славов, но посланията вероятно се оказаха трудни за асимилация от някои хора. Демонстративното напускане на част от зрителите в Античния театър беше предварително организирано. Не знам от кого – акция от членове на политическа партия, или хора, които просто последваха своя шеф...“, заяви актьорът пред "24 часа“.

Донков определя поведението на напусналите като нелепо и жалко, като подчертава, че спектакълът е замислен като сатира на съвременния начин на живот.

"Спектакълът е своеобразна сатира на фалшивия живот, в който пребиваваме – свят на реклама и евтино шоу. Хората са свикнали да ги лъжат и когато някой се изправи и им каже истината, те затварят очите си“, коментира още той.

На въпрос дали се е почувствал обиден от демонстративното напускане на зрителите в Пловдив, актьорът отговаря категорично:

"Не се обиждам - тези хора не са ми близки, че да им се обиждам. По-скоро е оскърбително за тях самите, защото с подобни постъпки те оскърбяват собственото си достойнство.“

Моноспектакълът "Последното бягство на Дон Жуан“ е вторият съвместен проект на Деян Донков и писателя Недялко Славов след сценичната адаптация на романа "Камбаната“.

Постановката поставя въпроси за бъдещето на човешката природа, за сблъсъка между автентичния живот и все по-дигитализираното общество. В центъра на историята е Дон Жуан като символ на жизнената енергия, любовта и човешките страсти.

Въпреки противоречивото посрещане в Пловдив Деян Донков няма намерение да се отказва от спектакъла.

"Спектакълът е луд, а Дон Жуан в момента, образно казано, е в лудницата, но ще му помогна да избяга и отново да излезе на сцена с провокации“, допълва още актьорът.