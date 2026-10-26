Новини
Любопитно »
Деян Донков проговори за скандала с "Дон Жуан": Напускането на зрителите беше организирано

Деян Донков проговори за скандала с "Дон Жуан": Напускането на зрителите беше организирано

26 Октомври, 2026 14:58 1 320 10

  • деян донков-
  • скандал-
  • дон жуан-
  • моноспектакъл-
  • зрители

Десетки зрители напуснаха моноспектакъла му, посветен на Дон Жуан, малко след неговото начало

Деян Донков проговори за скандала с "Дон Жуан": Напускането на зрителите беше организирано - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Актьорът Деян Донков коментира скандалната ситуация на Античния театър в Пловдив, когато десетки зрители напуснаха моноспектакъла му, посветен на Дон Жуан, малко след неговото начало. В интервю той заяви, че според него демонстративното напускане не е било спонтанна реакция на публиката, а предварително организирана акция.

Припомняме, че представлението предизвика противоречиви реакции сред зрителите в Пловдив. Първите посетители се насочиха към изходите на Античния театър още около шестата минута след началото, а към 20-ата минута вече се беше образувала опашка от напускащи.

Деян Донков проговори за скандала с "Дон Жуан": Напускането на зрителите беше организирано

Част от присъстващите определиха случващото се на сцената като трудно за проследяване, лишено от последователност и със спорни режисьорски и драматургични решения.

Деян Донков обаче представя съвсем различна версия за случилото се.

"Доразвихме пиесата на Недялко Славов, но посланията вероятно се оказаха трудни за асимилация от някои хора. Демонстративното напускане на част от зрителите в Античния театър беше предварително организирано. Не знам от кого – акция от членове на политическа партия, или хора, които просто последваха своя шеф...“, заяви актьорът пред "24 часа“.

Донков определя поведението на напусналите като нелепо и жалко, като подчертава, че спектакълът е замислен като сатира на съвременния начин на живот.

"Спектакълът е своеобразна сатира на фалшивия живот, в който пребиваваме – свят на реклама и евтино шоу. Хората са свикнали да ги лъжат и когато някой се изправи и им каже истината, те затварят очите си“, коментира още той.

На въпрос дали се е почувствал обиден от демонстративното напускане на зрителите в Пловдив, актьорът отговаря категорично:

"Не се обиждам - тези хора не са ми близки, че да им се обиждам. По-скоро е оскърбително за тях самите, защото с подобни постъпки те оскърбяват собственото си достойнство.“

Моноспектакълът "Последното бягство на Дон Жуан“ е вторият съвместен проект на Деян Донков и писателя Недялко Славов след сценичната адаптация на романа "Камбаната“.

Постановката поставя въпроси за бъдещето на човешката природа, за сблъсъка между автентичния живот и все по-дигитализираното общество. В центъра на историята е Дон Жуан като символ на жизнената енергия, любовта и човешките страсти.

Въпреки противоречивото посрещане в Пловдив Деян Донков няма намерение да се отказва от спектакъла.

"Спектакълът е луд, а Дон Жуан в момента, образно казано, е в лудницата, но ще му помогна да избяга и отново да излезе на сцена с провокации“, допълва още актьорът.


Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Авеее

    39 1 Отговор
    "На кривия К космите му пречат"😂
    Тоя толкова ли не може да проумее, че проблемът може да е точно в неговия телевизор? В края на краищата публиката е съдник, щом са отсъдили, че е некъдрно значи е! Трябва да имаш огромно самочувствие и да си мега самовлюбен да решиш, че цели партии или отрганизирани групи са срещу теб!?!? 😂

    15:06 26.10.2026

  • 2 елелементарно е

    33 1 Отговор
    Деян Донков да продължава така ... и ще разбере ... , че най-вероятно ТОЙ е организатора на зрителите !

    15:13 26.10.2026

  • 3 ко каза ко?

    38 1 Отговор
    Значи са платени? Т.е не те харесват, ама са ти платили на теб като са си палтили билетите, ама то е режисирано от тях за да си тръгнат?!? Логика на мисирка и пропаднал актьор..

    15:13 26.10.2026

  • 4 Сила

    27 2 Отговор
    Са ше ги пребиеш ли , а селски тарикатино ...като Радина ??!
    Недоразбрания и недооценен провинциален бард от квартал "Нов път " във Видин ...що не се "представиш " на местната "публика " там ?!!

    15:18 26.10.2026

  • 5 Колко да са трудни

    21 1 Отговор
    "...посланията вероятно се оказаха трудни за асимилация от някои хора..."
    Чудничко оправдание! Оправдание за "велики" актьори. А инак, хората отказват да асимилират, когато им се поднасят л.. да консумират!

    15:23 26.10.2026

  • 6 Готов кадър за Боташ партия.

    6 10 Отговор
    Тоя примитивен човек скоро ще го видим като апологет в партия Боташ.

    15:32 26.10.2026

  • 7 хъхъ

    11 1 Отговор
    "Дон" Деян е един некадърник, като повечето съвременни актъорчета.

    15:35 26.10.2026

  • 8 Д. Донков

    4 1 Отговор
    Освен това не мога да вдигна самолета, защото има вятър....

    15:37 26.10.2026

  • 9 Гениално

    14 1 Отговор
    Г-н Донков, защо се напъвате да разсъждавате и анализирате, когато и двете не ви се отдават. Какъв е този щедър манипулатор, който ще купи билети за 80% от театъра и после ще плати на хората под строй да си излязат. Кой точно и какво печели от ситуацията. Да не би Вашите хазартни спонсори от незнам си кой БЕТ, да са си имали залог колко хора ще излязат. Защото разумното обяснение е, че нито спектакъла нито играта в него заслужават вниманието на голяма част от публиката, но явно фантастичния сюжет, по ви допада. Да не се окаже, че Вие сте този който си затваря очите, когато му покажат истината?

    15:38 26.10.2026

  • 10 Това е добра реклама

    0 0 Отговор
    Пък и са си платили. Вдигай цените и продължавай!

    16:02 26.10.2026