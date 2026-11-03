Истеричен фен нападнал Антон Стефанов на концерта на Мими Иванова в НДК

Конфликт със зрител е помрачил концерта на Мими Иванова в зала 1 на НДК, разказа журналистът Антон Стефанов. По думите му мъжът е крещял почти след всяко изпълнение и е смущавал останалите зрители.
Журналистът сподели за случката в профила си в социалните мрежи. Той твърди, че по стечение на обстоятелствата се е оказал седнал пред същия човек и на два предходни концерта, а поведението му било нетърпимо.
По думите на журналиста при предишна изява на Мими Иванова той е бил в компанията на Марги Хранова. Когато певицата учтиво помолила зрителя да намали виковете си, той ѝ отговорил: „Яд ви е, че нямате такива фенове ли? Никога няма и да ги имате“.
Стефанов пояснява, че въпреки грубото изказване Марги Хранова не е влязла в спор и е запазила самообладание.
На последния концерт журналистът решил лично да направи забележка на мъжа. Той твърди, че реакцията била агресивна, бил напсуван и наречен „идиот“. Впоследствие срещу него били отправени и негативни коментари в социалните мрежи от жена, за която той предполага, че е майката на младежа.
Въпреки неприятния инцидент Антон Стефанов заяви, че това не се отразява на възхищението му към Мими Иванова и концерта ѝ. В заключение журналистът призова зрителите да проявяват повече уважение към изпълнителите и останалите хора в залата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Запознат
12:02 03.11.2026
2 вероятна причина тоз Истеричен фен нe
и изразил разочарование за пропилени пари на вятър
Коментиран от #5
12:10 03.11.2026
3 фАНТОМасс
12:12 03.11.2026
4 Гарабед
12:17 03.11.2026
5 Кума Лиса
До коментар #2 от "вероятна причина тоз Истеричен фен нe":Този луд фен,за първи път ли чува името на певицата,която прави юбилеен концерт и то на тази възраст?Никой не го кара да се мята като луд и закрещи в екстаз,защото мястото на такива е някъде другаде.До колкото за песни и изпълнител всеки си има предпочитания и си прави избора само.Естрадата от миналото е емблематична и няма кой да я стигне в днешно време.Изпълнителите да велики и талантът им няма кой да го отнеме,въпреки приказките
12:19 03.11.2026