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Истеричен фен нападнал Антон Стефанов на концерта на Мими Иванова в НДК
  Тема: Известни личности

Истеричен фен нападнал Антон Стефанов на концерта на Мими Иванова в НДК

3 Ноември, 2026 12:00 750 5

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Журналистът разказа за сблъсък със зрител, който по думите му е крещял истерично по време на изпълненията

Истеричен фен нападнал Антон Стефанов на концерта на Мими Иванова в НДК - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Конфликт със зрител е помрачил концерта на Мими Иванова в зала 1 на НДК, разказа журналистът Антон Стефанов. По думите му мъжът е крещял почти след всяко изпълнение и е смущавал останалите зрители.

Журналистът сподели за случката в профила си в социалните мрежи. Той твърди, че по стечение на обстоятелствата се е оказал седнал пред същия човек и на два предходни концерта, а поведението му било нетърпимо.

По думите на журналиста при предишна изява на Мими Иванова той е бил в компанията на Марги Хранова. Когато певицата учтиво помолила зрителя да намали виковете си, той ѝ отговорил: „Яд ви е, че нямате такива фенове ли? Никога няма и да ги имате“.

Стефанов пояснява, че въпреки грубото изказване Марги Хранова не е влязла в спор и е запазила самообладание.

На последния концерт журналистът решил лично да направи забележка на мъжа. Той твърди, че реакцията била агресивна, бил напсуван и наречен „идиот“. Впоследствие срещу него били отправени и негативни коментари в социалните мрежи от жена, за която той предполага, че е майката на младежа.

Въпреки неприятния инцидент Антон Стефанов заяви, че това не се отразява на възхищението му към Мими Иванова и концерта ѝ. В заключение журналистът призова зрителите да проявяват повече уважение към изпълнителите и останалите хора в залата.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Запознат

    2 0 Отговор
    Това да не е тонката таратайката от централна гара и обеля

    12:02 03.11.2026

  • 2 вероятна причина тоз Истеричен фен нe

    1 1 Отговор
    е харесал блудкави изпълнения
    и изразил разочарование за пропилени пари на вятър

    Коментиран от #5

    12:10 03.11.2026

  • 3 фАНТОМасс

    0 0 Отговор
    Това ХУБАВО или ЛОШО е ?

    12:12 03.11.2026

  • 4 Гарабед

    0 0 Отговор
    Написаното е голяма простотия.Не разбирам защо изобщо е публикувано и с каква цел.Опростачването продължава.Добре,че младите,надявам се,не четат тази страница.

    12:17 03.11.2026

  • 5 Кума Лиса

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "вероятна причина тоз Истеричен фен нe":

    Този луд фен,за първи път ли чува името на певицата,която прави юбилеен концерт и то на тази възраст?Никой не го кара да се мята като луд и закрещи в екстаз,защото мястото на такива е някъде другаде.До колкото за песни и изпълнител всеки си има предпочитания и си прави избора само.Естрадата от миналото е емблематична и няма кой да я стигне в днешно време.Изпълнителите да велики и талантът им няма кой да го отнеме,въпреки приказките

    12:19 03.11.2026