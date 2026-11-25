Тежък скандал между Станислава и Деси избухна в 54-ия епизод на „Ергенът: Любов в рая“. Спорът между двете участнички прерасна в размяна на тежки обиди, хвърлен стол и изхвърляне на куфарите на Деси към коридора.
Напрежението между Станислава и Деси се натрупва от седмици, но в последния епизод конфликтът излиза извън рамките на обикновен спор. Двете си разменят обиди, свързани с етнос, интелект и характер.
По време на разправията Станислава заявява, че може да се стигне до физическа саморазправа, ако Деси продължи да бъде пред очите ѝ. В един момент тя става от стола си и го хвърля встрани. След това Станислава влиза в стаята на Деси и започва да изхвърля багажа ѝ. Куфарите хвърчат към коридора, докато тя използва обиди като „боклук“ и „мърша“.
Станислава призовава останалите участнички да изведат Деси, тъй като се страхува, че може да ѝ посегне. По-късно тя обяснява, че е загубила самообладание, защото Деси я е обиждала.
Деси запазва спокойствие по време на конфликта и представя случилото се като резултат от собствената си провокация. „Видя ли как успях да я провокирам. Изкарах я извън равновесие“, казва тя на Галена.
За хвърления багаж Деси заявява: „Нека го хвърля, нека се набесува. То си личи кой е психически неуравновесен“.
Дали напрежението между двете ще доведе до нов сблъсък, предстои да стане ясно в следващите епизоди на „Ергенът: Любов в рая“.
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