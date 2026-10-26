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Почина гласът на Бъгс Бъни и Дафи Дък Ерик Бауза
  Тема: Известни личности

Почина гласът на Бъгс Бъни и Дафи Дък Ерик Бауза

26 Октомври, 2026 17:58 614 3

  • ерик бауза-
  • бъгс бъни-
  • дафи дък-
  • шантави рисунки-
  • анимация

Актьорът е починал внезапно на 46 години в дома си в окръг Лос Анджелис

Почина гласът на Бъгс Бъни и Дафи Дък Ерик Бауза - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Ерик Бауза, актьорът, озвучавал Бъгс Бъни и Дафи Дък в новите продукции на „Шантави рисунки“, е починал внезапно на 46 години. Той е издъхнал в дома си в окръг Лос Анджелис в неделя.

Причината за смъртта е хипертонично сърдечносъдово заболяване, а начинът на смъртта е определен като естествен. В медицинските данни са отбелязани още сънна апнея и затлъстяване от втора степен.

Семейството на Бауза съобщи за смъртта му чрез публикация в профила му в Instagram. „Ерик Бауза, носител на награди „Еми“, актьорът, който беше съвременният глас на емблематичните герои от „Шантави рисунки“ Бъгс Бъни и Дафи Дък, както и на десетки други любими анимационни герои, почина внезапно“, се казва в съобщението. „Ще има още подробности.“

Роденият в Скарбъро, Торонто, актьор пое едни от най-разпознаваемите роли в анимацията след Мел Блан, известен като „Човека с хиляда гласа“. Ерик Бауза озвучава Бъгс Бъни и Дафи Дък в сериала „Шантави рисунки“, излъчван между 2019 и 2023 г., както и във видеоиграта „Шантави рисунки: Светът на хаоса“ от 2018 г.

В „Новите шантави рисунки“ той дава гласа си на Пепе льо Пю и Марвин Марсианеца. През 2026 г. Бауза изпълнява отново ролите на Бъгс Бъни и Дафи Дък във филма „Койот срещу Акме“, в който участват Уил Форте, Лана Кондор и Джон Сина.

Ерик Бауза започва професионалния си път през 2001 г. със сериала „Братята Рипинг“. В продължение на 25 години той озвучава герои от „Костенурките нинджа“, „Бен 10: Омниверс“ и „Трансформърс: Роботи в действие“.

Сред останалите му участия са „Бобс бъргърс“, „Рик и Морти“, „Могъщите“, „Книгата на живота“ и „Филмът за Спондж Боб: Гъба извън водата“. Той е и гласът на Уди Кълвача във филма „Уди Кълвача“.

Бауза е носител на три награди „Еми“ за детски и семейни продукции. След смъртта му мениджърът му Джуди Копидж го определи като „уникален и многостранен актьор, работещ с гласа си“.

„Внезапната му смърт е шок за всички нас. Той ще липсва дълбоко на семейството си, на анимационната индустрия и на феновете си“, каза Копидж.

Чанинг Дънги, председател на Warner Bros. Television Group и американските мрежи, заяви, че Бауза е донесъл радост и смях на милиони хора по света. Продуцентът на „Койот срещу Акме“ Крис ДеФариа го определи като майстор в професията си.

Актьорът е имал предстояща роля на Дафи Дък във филма „Довиждане, Бъни: Мюзикъл за Шантави рисунки“, който е бил в предпродуцкия.


САЩ
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  • 1 Мариана чалмата

    0 1 Отговор
    Истинска ли е тази новина 🤡

    18:02 26.10.2026

  • 2 Скайданс

    0 1 Отговор
    А Том и Джери добре ли са?

    18:12 26.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.