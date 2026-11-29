DreamWorks Animation показа нови кадри от „Шрек 5“, в които Шрек посреща семейството си в блатото. От впряг във формата на глава лук слизат Фиона и трите им деца – Фелиция, Фъргъс и Фаркъл. След тях през вратата успява да се промъкне и Дракона – съпругата на Магарето.

В краткия промоклип се виждат още Трите прасенца и Големият лош вълк. Видеото е излъчено по време на телевизионното отразяване на парада за Деня на благодарността на „Мейси“ в Съединените щати, а след това е разпространено и в официалните канали на поредицата.

Най-новите кадри дават първия подробен поглед към обновения външен вид на Дракона. Според The Direct героинята вече е с яркорозови люспи, изумруденозелени очи, по-заоблена муцуна и по-малки шипове. Промяната е част от по-широкото визуално обновяване на персонажите в петия филм.

Дракона се появи още в първия „Шрек“ през 2001 г. като пазител на замъка, в който е затворена принцеса Фиона. По-късно тя се влюбва в Магарето, а двамата имат хибридни деца, познати като дракончета-магарета.

Познатите гласове се завръщат

Майк Майърс, Еди Мърфи и Камерън Диас отново озвучават Шрек, Магарето и Фиона. Към тях се присъединява Зендая, която дава гласа си на Фелиция. Марсело Ернандес и Скайлър Джизондо озвучават нейните братя Фъргъс и Фаркъл.

„Случва се... наистина се случва!“, обяви NBCUniversal при представянето на първия официален тийзър през юни. В него студиото потвърди, че „Шрек 5“ ще бъде пуснат по кината на 30 юни 2027 г.

Първото продължение от 17 години

Филмът ще бъде първото основно продължение на поредицата след „Шрек завинаги“, който излезе през 2010 г. Междувременно франчайзът се разшири с два филма за Котарака в чизми – през 2011 и 2022 г. Четирите основни заглавия за Шрек са събрали над 2,9 милиарда долара в световния боксофис, посочва TheWrap.

Режисьори на „Шрек 5“ са Конрад Върнън и Уолт Дорн, а Брад Аблесън е сърежисьор. Продуценти са Джина Шей и Крис Меледандри.