Рекорд: "Играта на играчките 5" отбеляза най-успешната кино премиера за 2026 г.

Анимационният хит „Играчката на играчките 5“ оглави боксофиса в Северна Америка още през първия си уикенд на екран, реализирайки приходи от 160 млн. долара и поставяйки нов рекорд за поредицата на „Дисни“ и „Пиксар“.

Филмът изпревари досегашния лидер за годината – „Супер Марио Галакси“, който дебютира с 131,7 млн. долара, и се превърна в най-силния старт в историята на франчайза. В световен мащаб „Играчката на играчките 5“ стартира с общо 312 млн. долара, след като добави още 152 млн. долара от международните пазари.

Новата продукция отново събира любимите герои Уди, Бъз Лайтиър и Джеси, които този път се изправят пред съвременно предизвикателство – обсебването на децата от технологиите. В центъра на историята е малката Бони, която заменя традиционните играчки с интерактивен таблет. Режисьор е дългогодишният ветеран на „Пиксар“ Андрю Стантън, а в оригиналния дублаж участват Том Ханкс, Тим Алън и Джоан Кюсак. Саундтракът включва и нова песен на Тейлър Суифт.

Успехът на филма потвърждава тенденцията анимационните продължения да бъдат сред най-печелившите заглавия в киноиндустрията. През последните години подобни резултати постигнаха „Отвътре навън 2“ и „Зоотрополис 2“, които преминаха границата от 1 милиард долара приходи в световния боксофис.

На второ място остана научнофантастичният филм на Стивън Спилбърг „Денят на разкритието“, който добави 17 млн. долара през втория си уикенд. Общите му приходи вече достигат 160 млн. долара в световен мащаб.

Сред приятните изненади на сезона продължават да бъдат хорърите „Обсесия“ и „Бекрумс“. Нискобюджетната „Обсесия“ вече е натрупала над 333 млн. долара по света, докато „Бекрумс“ премина границата от 300 млн. долара и се превърна в най-успешния филм в историята на студио A24.

Добро представяне продължава да отчита и комедията „Страшен филм 6“, която вече е преминала 200 млн. долара глобални приходи.

За сметка на това високобюджетни продукции като „Господарите на Вселената“ и „Мандалорианецът и Грогу“ продължават да изостават от очакванията. Въпреки сериозните инвестиции, и двата филма срещат затруднения да привлекат достатъчно публика и засега остават далеч от прогнозите за печалба.

Анализатори на пазара отчитат, че летният киносезон през 2026 г. се очертава като най-силния след пандемията. Очаква се приходите да надхвърлят 4 милиарда долара, подкрепени както от утвърдени франчайзи, така и от няколко неочаквани хита. Сред най-очакваните премиери през следващите седмици са „Супергърл“, новият филм от поредицата „Jackass“, „Миньоните и чудовищата“, „Одисея“ на Кристофър Нолан и „Спайдър-Мен: Съвсем нов ден“.