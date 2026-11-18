В един нюйоркски киносалон през 1928 г. малък черно-бял мишок поема управлението на параход и започва да подсвирква в ритъма на музиката. На 18 ноември същата година „Параходчето Уили“ представя Мики Маус пред широката публика. Така започва историята на герой, който днес отбелязва своя 98-и рожден ден.

Филмът е показан в Colony Theatre в Ню Йорк и се превръща в първата публична поява на Мики. Той обаче не е първата анимация, създадена с героя, а третата. Именно „Параходчето Уили“ е първият филм от поредицата, който стига до зрителите, и остава запомнен с прецизното синхронизиране на звук и изображение. В късометражната лента Мики е по-буен и пакостлив, а външният му вид е различен от познатия днес образ.

Името можеше да бъде Мортимър

Мики е създаден в студиото на Уолт Дисни с решаващия принос на аниматора Ъб Айуъркс. Появата му идва в труден момент за Дисни, който малко по-рано губи контрола върху правата за Осуалд Щастливия заек – герой, превърнал се в успешна продукция на студиото.

Новият персонаж първоначално е можел да се казва Мортимър Маус. Името е променено след разговор между Уолт Дисни и съпругата му Лилиан, която предпочита по-краткото и приветливо Мики. Заедно с него още през 1928 г. се появява и Мини Маус. Двамата се превръщат в една от най-разпознаваемите двойки в анимацията.

През следващите години образът на героя постепенно се променя. Белите ръкавици се появяват през 1929 г., а през 1935 г. Мики за първи път е показан в цветен филм – „Концертът на групата“. Тогава червените панталонки стават част от визията, с която поколения зрители го свързват.

Гласът на Уолт Дисни и магьосническата шапка

В продължение на години самият Уолт Дисни озвучава Мики. По-късно гласът на героя е поверен на Джими Макдоналд, Уейн Олуайн и Брет Айуън.

Една от най-известните роли на Мики е в „Чиракът на магьосника“ – епизодът от „Фантазия“ на Disney от 1940 г. Синята шапка и червената роба от филма се превръщат в отделен визуален символ. Мики се опитва да използва магия, за да избегне тежката работа, но губи контрол над заклинанието и предизвиква хаос.

„Всички прекрасни неща, които последваха в кариерата на Уолт, бяха основани върху първата прожекция на едно обикновено мишле, което подсвирква по пътя си към сърцата на публиката по целия свят“, казва Ребека Клайн, директор на архивите на Disney.

От символ на Disney до обществено достояние

През 1978 г., по повод 50-годишнината си, Мики става първият анимационен герой със звезда на Холивудската алея на славата. През десетилетията образът му се появява в комикси, филми, видеоигри, тематични паркове, произведения на изкуството и рекламни кампании.

Нова глава в историята му започва на 1 януари 2024 г., когато в САЩ изтича авторскоправната защита върху „Параходчето Уили“ и най-ранната версия на Мики от филма влиза в обществено достояние. Това не освобождава всички по-късни изображения и характеристики на героя. Disney запазва авторски права върху последващите произведения, както и права върху търговски марки, свързани с персонажа. През 2026 г. в обществено достояние влизат още девет по-ранни късометражни филма с Мики.

Така Мики продължава да съществува едновременно като герой от черно-бялата зора на звуковата анимация, като лице на една от най-големите развлекателни компании и като персонаж, чиято най-ранна версия вече може да бъде използвана свободно в САЩ. Почти век след първото си плаване той остава разпознаваем само с две кръгли уши, бели ръкавици и една усмивка.

Източник: apnews.com