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Джулиана Гани стана традиционна булка в Рибново (ВИДЕО)
  Тема: Известни личности

Джулиана Гани стана традиционна булка в Рибново (ВИДЕО)

27 Октомври, 2026 06:46 1 080 10

  • джулиана гани-
  • рибново-
  • гелина-
  • български традиции-
  • родопи

Инфлуенсърката се преобрази в „гелина“ с бял грим, пайети, носия и червено було

Джулиана Гани стана традиционна булка в Рибново (ВИДЕО) - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Бяло лице, цветни орнаменти, пайети и червено було превърнаха Джулиана Гани в традиционна „гелина“ в Рибново. Инфлуенсърката посети родопското село и пресъздаде характерния образ на местната булка.

Гани публикува снимки и видеа от преживяването в социалните мрежи. На кадрите тя е с богато украсена носия, червено було, декоративни нишки пред лицето и огледало в ръка. Най-силно внимание привлича гримът, с който лицето ѝ е покрито с бяла основа, а върху нея са добавени цветя, пайети и други орнаменти.

Изписването продължава няколко часа

Подготовката е извършена от жени от селото. „Изписването се извършва само от жени, цялото нещо продължава няколко часа“, разказва Джулиана Гани в публикация.

При традиционния обичай булката трябва да стои неподвижно по време на изписването. Подготовката може да продължи часове, като младата жена не бива да говори или да се усмихва, за да остане украсата непокътната.


Ритуалът, който пази Рибново

„Гелина“ е местното название за булка в сватбената традиция на Рибново. Обичаят включва специално изрисуване на лицето, празнична носия и червено було. Украсеното огледало също е част от образа и според Гани символизира предпазване от уроки и лоши погледи.

Традиционната сватба от Рибново е вписана в Националната система „Живи човешки съкровища – България“ през 2024 г. Местни представители представят ритуала като част от културното наследство на селото, в което сватбите с „писани“ булки продължават да бъдат важна част от обществения живот.

Посещението на Гани е било организирано от Невсе Сирак. Програмата е включвала срещи с местни хора, традиционна храна и посещение на училището в селото, преди инфлуенсърката да облече носията и да се превърне в рибновска „гелина“.

Източници: ladyzone.bg, pirinpress.com, bntnews.bg


Благоевград / България
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  • 4 секи русямил

    1 2 Отговор
    гелина

    07:04 27.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Библиотекарка

    0 1 Отговор
    Още отварям и виждам -

    07:10 27.10.2026

  • 7 Дзак

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "У СЕЛОТО СА СЕ ЧУДИЛИ":

    Който се чуди, той ще загуби!

    07:20 27.10.2026

  • 8 Боруна Лом

    2 0 Отговор
    А ОВЧИ МОЗЪК , СЛОЖИХА ЛИ И?

    07:27 27.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Гост

    1 1 Отговор
    Там обаче не почваше ли консумето на третата вечер? Яка Бангаранга, навсякъде! Или софиянката е избягала като е разбрала каква изрязана идилия я чака, навсякъде! Софийското куче избяга от родопския салам...

    07:37 27.10.2026