Джулиана Гани призна: Влюбена съм в нов мъж

Джулиана Гани призна, че е влюбена в нов мъж, но засега ще запази самоличността му в тайна. Разкритието идва след раздялата ѝ с Теодор Гецов, от когото тя има син.
„Влюбена съм в нов мъж, когото ще запазя в тайна за момента“, заяви Гани пред „България Днес“. Тя допълни: „Като имам повече информация, ако се развият дотам нещата при мен, ще споделя“.
Интересът към личния живот на моделката се засили след публикуването на снимки със Стефан Стоянов, познат от „Биг брадър“ 2025. На кадрите двамата са близо един до друг, прегръщат се, държат се за ръце и позират заедно на диван. Към публикациите има емотикони със сърце и червена роза.
Това доведе до предположения, че Гани и Стоянов са двойка. Тя обаче отрече между тях да има романтични отношения и определи връзката им като приятелска и професионална.„Партийка сме. Нищо повече“, каза Джулиана Гани за отношенията си със Стефан Стоянов.
Новото признание идва само месеци след края на връзката на Гани с Теодор Гецов. Двамата дълго време показваха близостта си публично, но впоследствие поеха по различни пътища. Гани не е посочвала конкретна причина за раздялата.
Джулиана Гани е майка на две деца. По-големият ѝ син Давид е от брака ѝ с фитнес инструктора Илиян Найденов, а Кай е от съжителството ѝ с Теодор Гецов.
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