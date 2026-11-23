Снимки на Джулиана Гани и участника от „Биг Брадър 2025“ Стефан Стоянов породиха слухове за нова светска двойка. Вестник „Уикенд“ твърди, че двамата са започнали връзка, разликата от 13 години между тях – Стоянов е на 22, а Гани на 35.
Двамата са публикували общи кадри в социалните мрежи и са се появили заедно на светско събитие. На снимките позират близо един до друг, прегръщат се, държат се за ръце и седят заедно на диван. Публикациите са придружени и от емотикони със сърце и червена роза.
Гани: „Партийка сме. Нищо повече“
На 13 ноември Джулиана Гани заяви пред „България Днес“, че е влюбена в нов мъж, но отказа да разкрие самоличността му. Тя категорично отрече това да е Стефан Стоянов.„Партийка сме. Нищо повече“, каза Гани за отношенията си със Стоянов.
В същото интервю тя посочи: „Влюбена съм в нов мъж, когото ще запазя в тайна за момента“. Гани допълни, че ще говори повече, ако отношенията ѝ се развият.
След раздялата с Теодор Гецов
Признанието на Гани идва след края на връзката ѝ с Теодор Гецов по-рано през 2026 г. Двамата имат син Кай. Гани е майка и на по-големия Давид, който е от отношенията ѝ с Илиян Найденов.
Засега не са известни нито самоличността на новия мъж до Джулиана Гани, нито кога са започнали отношенията им.
Източници: marica.bg, bgdnes.bg
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