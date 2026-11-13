Джулиана Гани призна: Влюбена съм в нов мъж

Джулиана Гани призна, че отново е влюбена, но засега отказва да разкрие самоличността на мъжа до себе си. „Влюбена съм в нов мъж, когото ще запазя в тайна за момента“, заявява тя пред „България Днес“.
Признанието идва след края на връзката ѝ с Теодор Гецов по-рано през 2026 г. Двамата имат син Кай. Гани е майка и на по-големия Давид, който е от предишния ѝ брак с Илиян Найденов.
Снимки със Стефан Стоянов породиха слухове
Успоредно с новината за личния си живот Джулиана Гани попадна в центъра на слухове заради снимки със Стефан Стоянов, познат на зрителите от „Биг брадър“ 2025. На кадрите двамата са прегърнати на стълбище, позират близо един до друг и държат ръцете си. Публикацията е придружена от емотикони на червена роза и сърце, което допълнително засилва предположенията за нова светска двойка.
Гани обаче категорично отрича между нея и Стоянов да има романтични отношения. „Партийка сме. Нищо повече“, казва тя.
Самоличността на новия мъж остава тайна
Джулиана Гани не посочва дали новият ѝ партньор е публична личност или човек извън светските среди. Тя обяснява, че ще говори повече по темата, ако отношенията се развият. „Като имам повече информация, ако се развият дотам нещата при мен, ще споделя“, допълва Гани пред „България Днес“.
Източници: hotarena.net, bgdnes.bg
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