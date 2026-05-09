Турист в Норвегия намери златна ножница отпреди 1500 години, принесена в дар на боговете

По време на разхожда в югозападна Норвегия мъж се натъкна на изненада: ножницата на меч на елитен воин, заровена преди 1500 години. Този рядък златен предмет, богато украсен с изображения на змии, вероятно е бил дар на боговете по време на период на глад и социални катаклизми.

„Видях могила под едно дърво и я бутнах с пръчка“, каза туристът. „Изведнъж видях нещо лъскаво. Не разбрах съвсем какво е.“

Златният артефакт от шести век, дълъг приблизително 6 сантиметра и тежащ 33 грама, някога е украсявал ножницата на меч на елитен воин. Само 17 такива артефакта са открити в Северна Европа, повечето от тях в съкровища заедно с други предмети.

Ножницата е силно износена, което предполага, че собственикът ѝ я е използвал често, преди да я изхвърли. Носителят на меча вероятно е бил вожд в района през първата половина на шести век, със свита от верни воини.

През шести век Южна Норвегия претърпява значителен спад на населението поради вулканични изригвания, продължителни студени зими и бубонната чума, която причинява пандемия. Един от центровете на властта по това време е град Хов, където са открити голям фермерски комплекс и множество златни артефакти, което предполага, че хората, живеещи там, принадлежат към елита.

Златната украса на ножницата, открита североизточно от Хов, е изключително рядка и свидетелства за умението на квалифициран майстор.

Въпреки че на пръв поглед украсата на ножницата изглежда като поредица от извити линии, учените отбелязват, че центърът на дизайна изобразява две животински фигури в профил, обърнати една към друга. Такива лентовидни същества са били често срещани в Норвегия през първата половина на шести век.

Предметът ще бъде изложен в Археологическия музей на университета в Ставангер, след като експертите завършат своя оглед.