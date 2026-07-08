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Норвежкият продуцент Kygo официално издаде песен на нападателя Ерлинг Холанд (ВИДЕО)

Норвежкият продуцент Kygo официално издаде песен на нападателя Ерлинг Холанд (ВИДЕО)

8 Юли, 2026 14:58 584 3

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Песента набира все повече интерес покрай Световното първенство по футбол

Норвежкият продуцент Kygo официално издаде песен на нападателя Ерлинг Холанд (ВИДЕО) - 1
Снимка: Sony Music/Вирджиния Рекърдс
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Преди броени дни норвежкият продуцент Kygo обеща на феновете си, че ще издаде официална версия на „Kygo Jo“ – култовата песен, записана от Ерлинг Холанд още като тийнейджър, ако звездният нападател се разпише в двубоя между Норвегия и Бразилия на Световното първенство. След като Haaland отбеляза два гола и изведе отбора си до следващата фаза на турнира, Kygo спази обещанието си.

Историята на „Kygo Jo“ започва през 2016 г., когато едва 16-годишният Холанд, заедно със съотборниците си Ерик Ботхайм и Ерик Тобиъс Сандберг, записва песента по време на лагер на норвежкия национален отбор. Създадена съвместно с продуцента JMK и вдъхновена от характерното звучене на Kygo, тя постепенно се превръща в истински интернет феномен. С развитието на футболната кариера на Холанд интересът към нея непрекъснато расте, а видеото събира над 20 милиона гледания.

Новата вълна на популярност по време на Световното първенство вдъхновява Kygo да създаде своя официална продукция и да даде нов живот на песента. В новата версия участват Kygo, Flow Kingz, JMK, Lyng и Ерлинг Холанд, които обединяват футболната еуфория с характерното денс звучене на норвежкия продуцент.


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  • 1 Чао

    2 1 Отговор
    Става песента.Успех на Норвегия срещу Англия 🇳🇴 👍🏻 🇬🇧 👎🏻

    15:04 08.07.2026

  • 2 Новичок

    0 0 Отговор
    Как ,как !!! Е издадена песента на нападателят??? Пфу... абе какви журналисти сте бре...

    15:06 08.07.2026

  • 3 гост

    1 3 Отговор
    Англия ще ги оправи ....

    15:08 08.07.2026