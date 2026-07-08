Норвежкият продуцент Kygo официално издаде песен на нападателя Ерлинг Холанд (ВИДЕО)

Преди броени дни норвежкият продуцент Kygo обеща на феновете си, че ще издаде официална версия на „Kygo Jo“ – култовата песен, записана от Ерлинг Холанд още като тийнейджър, ако звездният нападател се разпише в двубоя между Норвегия и Бразилия на Световното първенство. След като Haaland отбеляза два гола и изведе отбора си до следващата фаза на турнира, Kygo спази обещанието си.
Историята на „Kygo Jo“ започва през 2016 г., когато едва 16-годишният Холанд, заедно със съотборниците си Ерик Ботхайм и Ерик Тобиъс Сандберг, записва песента по време на лагер на норвежкия национален отбор. Създадена съвместно с продуцента JMK и вдъхновена от характерното звучене на Kygo, тя постепенно се превръща в истински интернет феномен. С развитието на футболната кариера на Холанд интересът към нея непрекъснато расте, а видеото събира над 20 милиона гледания.
Новата вълна на популярност по време на Световното първенство вдъхновява Kygo да създаде своя официална продукция и да даде нов живот на песента. В новата версия участват Kygo, Flow Kingz, JMK, Lyng и Ерлинг Холанд, които обединяват футболната еуфория с характерното денс звучене на норвежкия продуцент.
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