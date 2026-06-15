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Синът на принцесата на Норвегия влиза в затвора за изнасилване

Синът на принцесата на Норвегия влиза в затвора за изнасилване

15 Юни, 2026 13:31 1 189 18

  • норвегия-
  • изнасилване-
  • обвинение-
  • затвор-
  • мариус борг хойби

Той е оправдан по две от трите обвинения срещу него

Синът на принцесата на Норвегия влиза в затвора за изнасилване - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Синът на норвежката престолонаследница Мете-Марит беше осъден на четири години затвор, след като съд в Осло го призна за виновен по две обвинения в изнасилване след продължил шест седмици процес, който разкри серия от твърдения за насилие, злоупотреба с наркотици и сексуални посегателства.

29-годишният Мариус Борг Хьойби беше признат за виновен и за нападение над бившата си приятелка Нора Хаукланд, отправяне на заплахи и нарушения на правилата за движение по пътищата. По две други обвинения в изнасилване той беше оправдан.

Според прокуратурата Хьойби е бил обвинен в сексуални посегателства срещу четири жени в периода между 2018 и 2024 г., като според разследването част от предполагаемите жертви са били в състояние, което не им е позволявало да окажат съпротива.

Присъдата бележи драматичен обрат в живота на Хьойби, който израсна под общественото внимание след брака на майка си с норвежкия престолонаследник Хокон през 2001 г. Тогава той е едва четиригодишен. Макар никога да не е носил кралска титла и да не изпълнява официални функции, името му от години е тясно свързано с норвежкото кралско семейство.

Съдия Йон Свердруп Ефестад произнесе присъдата след разглеждане на доказателства по близо 40 обвинения, включително предполагаеми изнасилвания, физически нападения, нарушения на ограничителни заповеди, престъпления, свързани с наркотични вещества, и пътни нарушения. Едно от обвиненията за нарушаване на ограничителна заповед беше отхвърлено.

По време на процеса прокуратурата представи над 800 текстови съобщения, както и видеозаписи, заснети от самия Хьойби. Разследващите твърдят, че през последните години той е развил сериозна зависимост към наркотични вещества.

Съдът е изслушал и показания, според които едно от предполагаемите изнасилвания е извършено в мазето на резиденцията на престолонаследническото семейство.

Хьойби отрича най-тежките обвинения срещу себе си, като признава единствено част от по-леките нарушения. Той не присъства лично в съдебната зала при произнасянето на присъдата и се включи чрез видеовръзка.

Решението на съда идва в особено труден момент за майка му, престолонаследницата Мете-Марит. През последните месеци здравословното ѝ състояние значително се е влошило заради белодробна фиброза – прогресиращо заболяване, което затруднява дишането. По информация на норвежки медии тя е включена в националния списък на чакащите за белодробна трансплантация.

Миналата седмица съдът първоначално разреши временното освобождаване на Мариус Борг Хьойби, за да може да бъде до майка си, но след обжалване от прокуратурата по-висша инстанция отмени решението и той остана в ареста до произнасянето на присъдата.

Случаят предизвика сериозен обществен отзвук в Норвегия и засили вниманието към кралското семейство, което през последните години е изправено пред поредица от предизвикателства. Сред тях са и продължаващите обществени дискусии около принцеса Марта Луиз и нейния съпруг Дюрек Верет, както и засиленото медийно внимание към личния живот на членовете на монархията.

Анализатори определят процеса срещу Мариус Борг Хьойби като едно от най-сериозните изпитания за норвежкото кралско семейство в последните десетилетия, тъй като за първи път човек, толкова близък до престолонаследническата двойка, е осъден по подобни тежки обвинения.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Скалъпени обвинения!

    4 10 Отговор
    Всички знаем, че в Норвегия няма хетеросексуални, какви приятелки, какво изнасилване!?😂

    Коментиран от #3, #5

    13:42 15.06.2026

  • 2 666

    6 3 Отговор
    ЩОМ Е ИЗНАСИЛИЛ, ЗНАЧИ ЩЕ БЪДЕ ИЗНАСИЛЕН. И ТО ПУБЛИЧНО.

    13:44 15.06.2026

  • 3 Хахахаха

    5 9 Отговор

    До коментар #1 от "Скалъпени обвинения!":

    Всички знаем, че българина е просто един русороб! Копей, я дай данните, да видим дали в Норвегия или в България се раждат по-малко деца? Понеже си мисля, че в България май се раждат по-малко деца, като даже и ромите не могат да оправят статистиката!

    Коментиран от #7, #10, #11, #12

    13:46 15.06.2026

  • 4 Това сие то предизивикателство:)

    5 0 Отговор
    Най голямото изпитание за кралското семейство било, че многократно нарушил закона и изнасилвач от тяхното обкръжение трябва да лежи 4 години..... В какъв свят живеем?

    13:47 15.06.2026

  • 5 Хахахаха

    18 0 Отговор

    До коментар #1 от "Скалъпени обвинения!":

    И все пак, се вижда, че в Норвегия има правосъдие, за разлика от България.

    13:48 15.06.2026

  • 6 Майка

    10 3 Отговор
    му преди брака е била дълго време зависима от наркотици , ходела е с бръсната глава , баща му е прекарал няколко години в затвора за търговия с дрога . Когато се запознава с престолонаследника е живеела със сина си на социални помощи ! Ген....

    Коментиран от #8

    13:54 15.06.2026

  • 7 Мнение

    7 5 Отговор

    До коментар #3 от "Хахахаха":

    Говориш за "русороб" "копеи" и после се чудиш що в България не се раждали деца???

    ЩОТО ГОСПОДАРЯТ ТИ ШОРОШ НЯМА КЯР ОТ ОЩЕ БЪЛГАРИ! ЗАТОВА!
    ЩОТО КАТО СИ ВЗЕМАШ СРЕБЪРНИЦИТЕ СРЕЩУ СЪОТВЕТНИТЕ ГЛУПОСТИ ПО ФОРУМИ, ИЛИ ПО СТУДИА, ИЗПЪЛНЯВАЙКИ ЗАРЪКИТЕ НА ДЕМОНИ КАТО ШОРОШ, ТИ ДОПРИНАСЯШ ЗА ДЕМОГРАФСКАТА КАТАСТРОФА В БЪЛГАРИЯ!

    ВСИЧКИ ВИЕ КЪМ НПО-ТАТА НА ШОРОШ (И ДР ПОДОБНИ) СТЕ ПРЯКО ОТГОВОРНИ ЗА КРАХЪТ НА 3-ТАТА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА!
    НЕ ОСЪЗНАВАТЕ, ЧЕ КАТО ПРОДАВАТЕ СВОИТЕ, ПРОДАВАТЕ И БЪДЕЩЕТО НА ДЕЦАТА СИ!

    ИМЕННО ПОРАДИ ТОВА Е КРАЙНО НЕОБХОДИМО ДА СЕ ОСВЕТЛЯТ НАЙ-СКОРО ОТРОВНИТЕ ЗА БЪЛГАРИЯ НПО-ТА!!!
    ЩОТО Я ЗАКРИВАТ ОТВЪТРЕ!

    Коментиран от #13, #14

    13:55 15.06.2026

  • 8 центровай си мозъка

    4 7 Отговор

    До коментар #6 от "Майка":

    тук става дума за правосъдие,а не майка му каква е била,или пък вие!!!

    Коментиран от #15

    13:56 15.06.2026

  • 9 Софиянец

    5 4 Отговор
    Типични евро перверзници!

    14:01 15.06.2026

  • 10 провинциалист

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Хахахаха":

    "Всички знаем, че българина е просто един русороб!" - коректно е да се каже "един русоприсъстващ" на новоатлантутски.

    14:07 15.06.2026

  • 11 стоян георгиев

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "Хахахаха":

    Тих те искам! Европедерасте!

    14:08 15.06.2026

  • 12 Разберете бе

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "Хахахаха":

    Мъжете не могат да раждат, иначе вчера да беше заченал на ВАШЕТО събитие!

    Коментиран от #16

    14:09 15.06.2026

  • 13 Хахахаха

    4 2 Отговор

    До коментар #7 от "Мнение":

    Забравих да напиша, че и в раша не се раждат деца. Явно и там шорош е виновен, нали копей?

    14:10 15.06.2026

  • 14 Аве

    2 2 Отговор

    До коментар #7 от "Мнение":

    Кажи му "розово пони" и не се занимавай с това третополово не го ли виждаш, че е на кристали!

    14:10 15.06.2026

  • 15 провинциалист

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "центровай си мозъка":

    Правосъдието вече не е това, което беше. Потърси статия "Шведски съд защити африкански мигрант" във флагман бг от 23.10.2025 и ще видиш, че под 10 минути не се брои.

    14:11 15.06.2026

  • 16 Хахахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Разберете бе":

    Тупин - - Скъпи Доналд! Хахахаха. Това е вашия водач, копей.

    14:12 15.06.2026

  • 17 фон бенекендорф

    5 0 Отговор
    Тя й принцесата не е никак стока. Как се излъга принца да я вземе не ми е ясно. Явно и той е един наивен глупак със златна лъжица в устата.

    14:18 15.06.2026

  • 18 Пияната княгиня Калина

    0 0 Отговор
    Oт кога си мечтая да ме изнаслили принц, но в България освен пияна княгиня няма кой друг да те докосне.

    14:32 15.06.2026