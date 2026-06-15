Синът на принцесата на Норвегия влиза в затвора за изнасилване

Синът на норвежката престолонаследница Мете-Марит беше осъден на четири години затвор, след като съд в Осло го призна за виновен по две обвинения в изнасилване след продължил шест седмици процес, който разкри серия от твърдения за насилие, злоупотреба с наркотици и сексуални посегателства.

29-годишният Мариус Борг Хьойби беше признат за виновен и за нападение над бившата си приятелка Нора Хаукланд, отправяне на заплахи и нарушения на правилата за движение по пътищата. По две други обвинения в изнасилване той беше оправдан.

Според прокуратурата Хьойби е бил обвинен в сексуални посегателства срещу четири жени в периода между 2018 и 2024 г., като според разследването част от предполагаемите жертви са били в състояние, което не им е позволявало да окажат съпротива.

Присъдата бележи драматичен обрат в живота на Хьойби, който израсна под общественото внимание след брака на майка си с норвежкия престолонаследник Хокон през 2001 г. Тогава той е едва четиригодишен. Макар никога да не е носил кралска титла и да не изпълнява официални функции, името му от години е тясно свързано с норвежкото кралско семейство.

Съдия Йон Свердруп Ефестад произнесе присъдата след разглеждане на доказателства по близо 40 обвинения, включително предполагаеми изнасилвания, физически нападения, нарушения на ограничителни заповеди, престъпления, свързани с наркотични вещества, и пътни нарушения. Едно от обвиненията за нарушаване на ограничителна заповед беше отхвърлено.

По време на процеса прокуратурата представи над 800 текстови съобщения, както и видеозаписи, заснети от самия Хьойби. Разследващите твърдят, че през последните години той е развил сериозна зависимост към наркотични вещества.

Съдът е изслушал и показания, според които едно от предполагаемите изнасилвания е извършено в мазето на резиденцията на престолонаследническото семейство.

Хьойби отрича най-тежките обвинения срещу себе си, като признава единствено част от по-леките нарушения. Той не присъства лично в съдебната зала при произнасянето на присъдата и се включи чрез видеовръзка.

Решението на съда идва в особено труден момент за майка му, престолонаследницата Мете-Марит. През последните месеци здравословното ѝ състояние значително се е влошило заради белодробна фиброза – прогресиращо заболяване, което затруднява дишането. По информация на норвежки медии тя е включена в националния списък на чакащите за белодробна трансплантация.

Миналата седмица съдът първоначално разреши временното освобождаване на Мариус Борг Хьойби, за да може да бъде до майка си, но след обжалване от прокуратурата по-висша инстанция отмени решението и той остана в ареста до произнасянето на присъдата.

Случаят предизвика сериозен обществен отзвук в Норвегия и засили вниманието към кралското семейство, което през последните години е изправено пред поредица от предизвикателства. Сред тях са и продължаващите обществени дискусии около принцеса Марта Луиз и нейния съпруг Дюрек Верет, както и засиленото медийно внимание към личния живот на членовете на монархията.

Анализатори определят процеса срещу Мариус Борг Хьойби като едно от най-сериозните изпитания за норвежкото кралско семейство в последните десетилетия, тъй като за първи път човек, толкова близък до престолонаследническата двойка, е осъден по подобни тежки обвинения.