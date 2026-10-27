Крис Браун е осъден на 8 месеца условно за побой в Лондон

Крис Браун получи осем месеца лишаване от свобода с отложено изпълнение за 12 месеца заради нападение над музикален продуцент в лондонски нощен клуб. Присъдата беше постановена от Кралския съд в Саутуърк, след като американският певец се призна за виновен по обвинение за използване или заплаха с незаконно насилие.

Така Браун няма да влезе в затвора, освен ако не извърши ново престъпление в рамките на изпитателния срок или не наруши условията на присъдата. Той беше изправен пред възможността да получи до три години затвор, но самопризнанието му доведе до отпадане на други обвинения, включително за опит за причиняване на тежка телесна повреда и притежание на бутилка като оръжие.

Случаят е свързан с инцидент от 19 февруари 2023 г. в частния клуб Tape в лондонския квартал Мейфеър. Според прокуратурата Крис Браун е ударил музикален продуцент два пъти по главата със стъклена бутилка. След това двамата с вокалния му треньор Омололу Акинлолу са нанесли на мъжа още удари с юмруци и ритници, докато той се е опитвал да се отдалечи.

Пострадалият е бил откаран в болница с травми на главата и коляното. Видеозаписи от охранителните камери, показани в съда, са запечатали сбиването, което е продължило около 20 секунди. Според обвинението Крис Браун е бил физически отстранен от мъжа.

Съдия Тони Баумгартнер заяви, че използването на стъклена бутилка, насочена към главата, е било „явно опасно“ и е носело риск от по-тежки травми. „Насилието от този вид в препълнен нощен клуб е сериозно. То създава очевиден риск не само за човека, към когото е насочено, но и за останалите“, каза съдията.

След инцидента Крис Браун напусна Великобритания. Той беше арестуван на 15 май 2025 г. в хотел в Манчестър, след като пристигна в страната за концерт. По-късно беше освободен под гаранция от 5 милиона британски лири, като получи разрешение да продължи международното си турне при определени условия.

Защитата посочи, че нападението е продължило между 17 и 20 секунди, а Браун е поднесъл „дълбоки извинения“ на присъстващите в клуба. Съдът е отчел самопризнанието му, професионалната му заетост, благотворителната му дейност и факта, че през последните години не е имал нови присъди.

Омололу Акинлолу също се призна за виновен по същото обвинение. Той получи четири месеца лишаване от свобода с отложено изпълнение за 12 месеца. Двамата са осъдени и да заплатят съдебни разноски от по 1500 британски лири.

Крис Браун стана известен като тийнейджър с хитове като „Kiss, Kiss“ и „Run It!“. През 2009 г. той се призна за виновен за нападение над тогавашната си приятелка Риана преди церемонията по връчването на наградите „Грами“. За случая получи присъда в САЩ.