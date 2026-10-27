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Ваня Великова и Пацо от Биг Брадър събраха повече гласове от Волен Сидеров на изборите
  Тема: Избори

Ваня Великова и Пацо от Биг Брадър събраха повече гласове от Волен Сидеров на изборите

27 Октомври, 2026 15:31 435 6

  • президентски избори-
  • ваня великова-
  • пацо брадъра-
  • волен сидеров-
  • балотаж

Попфолк певицата и Пацо Брадъра получиха повече подкрепа от няколко дългогодишни политически фигури на първия тур

Ваня Великова и Пацо от Биг Брадър събраха повече гласове от Волен Сидеров на изборите - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ваня Великова и Панайот Кючуков, познат като Пацо от Биг Брадър, са получили 4530 гласа на първия тур на президентските избори. Двойката събира 0,298% от подадените гласове и се оказва пред няколко известни политически фигури, информира Телеграф.

Волен Сидеров и Славчо Велков са получили 4041 гласа, или 0,266%. За Александър Томов и Александър Гарибов, издигнати от „Българска социалдемокрация – Евролевица“, са гласували 2511 души, което се равнява на 0,165%. Боян Расате и Йордан Манасиев са получили 2317 гласа, или 0,152%.

Данните за резултатите на по-малките кандидатпрезидентски двойки бяха публикувани при обработени почти всички протоколи, а окончателното преброяване потвърди балотажа между Илияна Йотова – Кирил Вълчев и Андрей Гюров – Георги Кандев. При 100% обработени протоколи първата двойка е с 528 929 гласа, а втората – с 486 124 гласа. Разликата е 42 715 гласа.

Първият тур не излъчи победител от раз. Избирателната активност е била около 22,5%, а нито една кандидатпрезидентска двойка не е изпълнила едновременно изискванията за повече от половината гласове и участие на поне половината от избирателите по списък. Балотажът е насрочен за 1 ноември.

Кампания с розов Mercedes

Кандидатурата на Ваня Великова привлече внимание с публичните ѝ изяви и необичайната визия. По време на кампанията тя се появи пред президентството с розов Mercedes G-класа, черна рокля, розово сако и обувки с блестящи камъни.

„Ако българският народ е зад мене, ще направя всичко – нямам спирачки! Както в попфолка, аз нямам срам, няма спирачки. България иска провокация – аз съм ѝ я дала“, заяви култовата фолк звезда по време на кампанията си.

Певицата е позната с песента „Салама“, а Панайот Кючуков доби популярност с участието си в „Биг Брадър“ преди две десетилетия.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Йотова и радев спрете да дерете

    2 2 Отговор
    българския народ с високи цени на храните и горивата, само за да угодите на лукоил и русия

    Коментиран от #4

    15:35 27.10.2026

  • 2 Трол

    3 0 Отговор
    След още 20 години и от Гюров ще съберат повече.

    15:35 27.10.2026

  • 3 Последния Софиянец

    5 0 Отговор
    Народа даде червен картон на политическата класа.

    15:35 27.10.2026

  • 4 Последния Софиянец

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Йотова и радев спрете да дерете":

    В Клуба на Богатите е скъпо.

    15:36 27.10.2026

  • 5 НЯМА НИЩО ЧУДНО!!!

    1 1 Отговор
    Добрият вълк Лупи само като се излюпи сутрин от леглото, сигурно в околността се размирисва на нафталин. Що се касае до Волен, съм сигурен, че поддръжноците му /като него/ са алкаши и докато се освестят и да идат да го подкрепят…изборният ден минал!!!

    15:37 27.10.2026

  • 6 Така

    2 0 Отговор
    Е то, при липса на професионализъм!
    Само 4530 цугтромбона е успяла за изборите!
    Лили Филипс вече да беше президент!!!

    15:39 27.10.2026