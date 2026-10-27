Ваня Великова и Пацо от Биг Брадър събраха повече гласове от Волен Сидеров на изборите

Ваня Великова и Панайот Кючуков, познат като Пацо от Биг Брадър, са получили 4530 гласа на първия тур на президентските избори. Двойката събира 0,298% от подадените гласове и се оказва пред няколко известни политически фигури, информира Телеграф.

Волен Сидеров и Славчо Велков са получили 4041 гласа, или 0,266%. За Александър Томов и Александър Гарибов, издигнати от „Българска социалдемокрация – Евролевица“, са гласували 2511 души, което се равнява на 0,165%. Боян Расате и Йордан Манасиев са получили 2317 гласа, или 0,152%.

Данните за резултатите на по-малките кандидатпрезидентски двойки бяха публикувани при обработени почти всички протоколи, а окончателното преброяване потвърди балотажа между Илияна Йотова – Кирил Вълчев и Андрей Гюров – Георги Кандев. При 100% обработени протоколи първата двойка е с 528 929 гласа, а втората – с 486 124 гласа. Разликата е 42 715 гласа.

Първият тур не излъчи победител от раз. Избирателната активност е била около 22,5%, а нито една кандидатпрезидентска двойка не е изпълнила едновременно изискванията за повече от половината гласове и участие на поне половината от избирателите по списък. Балотажът е насрочен за 1 ноември.

Кампания с розов Mercedes

Кандидатурата на Ваня Великова привлече внимание с публичните ѝ изяви и необичайната визия. По време на кампанията тя се появи пред президентството с розов Mercedes G-класа, черна рокля, розово сако и обувки с блестящи камъни.

„Ако българският народ е зад мене, ще направя всичко – нямам спирачки! Както в попфолка, аз нямам срам, няма спирачки. България иска провокация – аз съм ѝ я дала“, заяви култовата фолк звезда по време на кампанията си.

Певицата е позната с песента „Салама“, а Панайот Кючуков доби популярност с участието си в „Биг Брадър“ преди две десетилетия.