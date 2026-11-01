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Ваня Великова се отказва от политиката, Пацо иска съветник
  Тема: Избори

Ваня Великова се отказва от политиката, Пацо иска съветник

1 Ноември, 2026 18:48 1 739 15

  • ваня великова-
  • панайот кючуков-
  • президентски избори-
  • общински съветник-
  • политика

След първия тур на президентските избори двамата кандидати се разминаха в оценката си за получените гласове и за бъдещите си планове

Ваня Великова се отказва от политиката, Пацо иска съветник - 1
Снимка: Нова телевизия
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ваня Великова няма да се кандидатира отново за политически пост, докато Панайот Кючуков обмисля участие в следващите местни избори като кандидат за общински съветник. Двамата се явиха като кандидатпрезидентска двойка на първия тур, на който получиха малко над 4500 гласа.

В ефира на Нова телевизия Кючуков заяви, че почти цялата подкрепа е била насочена лично към него. По думите му около 4380 гласа са били за него, като той свързва резултата с активността си в социалните мрежи и разговорите с последователи, включително българи в Канада и Съединените щати.

Кючуков твърди още, че е провел основната част от предизборната кампания. Той изрази съжаление, че Великова не му е отстъпила кандидатурата за президент.

„Да се пробвам за общински съветник, да направя една следваща крачка“, каза Кючуков.

Различни оценки за резултата

Ваня Великова отхвърли твърдението, че гласовете са били основно за нейния партньор. Тя заяви, че Кючуков е обикалял медии, институции и телевизии, за да обяснява защо той е трябвало да бъде кандидатът за президент.

Великова посочи, че е очаквала значително по-добър резултат и дори е вярвала, че може да достигне до балотажа. Тя каза, че е получила подкрепа в Бургас и Кърджали, като свърза част от гласовете в Кърджали с популярността си сред хората от турски произход.

По време на разговора Великова разказа, че е обмисляла и друг кандидат за вицепрезидент - Георги Марков, с когото се познава от телевизионния формат „Биг Брадър“.

Планове след изборите

Кючуков заяви, че в момента е безработен и е регистриран в Бюрото по труда. Той възнамерява да се посвети на социалните мрежи и създаването на съдържание в TikTok.

Великова от своя страна каза, че не планира нова политическа кандидатура. По думите ѝ е получавала предложения да се кандидатира за кмет на Габрово, но няма такива амбиции.

Тя ще насочи усилията си към музикалните изяви. В деня на балотажа Великова заяви, че не подкрепя нито един от двамата останали кандидати.

Източници: novini.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Груйо

    10 12 Отговор
    Ганьовците соц-носталгици и путинисти заслужават точно тези да са им президент и вице.

    Коментиран от #14

    18:52 01.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 14ФФ

    12 2 Отговор
    луна за президент
    😂😂😂

    18:53 01.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 АГАТ а Кристи

    14 0 Отговор
    Не дъното, а много под дъното, щом и магистралките ...

    19:06 01.11.2026

  • 7 ЦК на БКП

    6 1 Отговор
    "Ало, ало" по БТВ КОМЕДИ - с пъти по интересно и от трите нац. телевизии с предизборните им глу/пави репортажи !!!

    19:11 01.11.2026

  • 8 Православие сър

    4 8 Отговор
    Дядо му на паци беше партизанин,с трето отделение ни кадър на БКП,затова не се чудете що тоя без да работи някой му плаща сметките

    19:13 01.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Какво е това

    7 0 Отговор
    Чудовище?!
    Бай бабо да не ме срещне на живо!!!!!

    19:16 01.11.2026

  • 11 Да, да

    1 1 Отговор
    Еха, вече няма живот в България!

    19:29 01.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Дано

    1 0 Отговор
    Да е шега от него!

    21:42 01.11.2026

  • 14 Добре де

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Груйо":

    А кой трябва да е според теб?

    21:43 01.11.2026

  • 15 Бай онзи

    0 0 Отговор
    ,,Пази боже,сляпо да прогледа"

    22:50 01.11.2026