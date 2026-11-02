Лили Иванова поздрави Илияна Йотова за президентската победа

Лили Иванова поздрави Илияна Йотова за победата на президентските избори. Певицата публикува обща снимка с новоизбрания държавен глава и отправи пожелание за здраве, щастие и успехи в работата за България.
„Уважаема госпожо Илияна Йотова, приемете моите поздравления за избора Ви за президент на Република България!“, написа естрадната легенда и допълни: „Здраве, щастие и още много, много успехи в работата Ви за нашата прекрасна, красива България!“
Поздравлението идва след балотажа на 1 ноември. Илияна Йотова и Кирил Вълчев печелят изборите с 57,566% от гласовете, или 1 093 852 гласа. Техните опоненти Андрей Гюров и Георги Кандев получават 39,483% от вота при обработени 100% от протоколите, съобщи Българското национално радио.
Илияна Йотова ще бъде първата жена, избрана за президент на България на преки избори. Тя беше избрана за вицепрезидент на страната през 2016 и 2021 г., преди да се включи в президентската надпревара.
Публикацията на Лили Иванова е придружена от кратко, официално обръщение и общ кадър с Йотова. В него певицата подчертава уважението си към новоизбрания държавен глава и пожелава успех в предстоящата работа.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хъхъ
15:33 02.11.2026
2 Роза
15:34 02.11.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Тик-Ток
15:37 02.11.2026
5 Колко трогателно
Уникална снимка. За музея на живите вампири!
Йотова е подарила цветя с благодарствен поздрав за това, че тази историческа находка семе сетила за нея!
Браво и на двете!
15:39 02.11.2026
6 гост
15:40 02.11.2026
7 Лиляна Кубратска
15:42 02.11.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 СЛОНА
НЕКА ДА Е ЖИВА И ЗДРАВА И ДА ИЗКАРА ОЩЕ ЕДИН ПРЕЗДЕНТСКИ МАНДАТ...
Коментиран от #12
15:43 02.11.2026
10 Алабастър
15:58 02.11.2026
11 стига вече !!!!
16:03 02.11.2026
12 Георги
До коментар #9 от "СЛОНА":а плевнелиев защо го пропускаш?
16:05 02.11.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Скумрия ...
16:19 02.11.2026