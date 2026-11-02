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Лили Иванова поздрави Илияна Йотова за президентската победа
  Тема: Известни личности

Лили Иванова поздрави Илияна Йотова за президентската победа

2 Ноември, 2026 15:31 955 14

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  • избори-
  • победа

Певицата публикува обща снимка с новоизбрания държавен глава и отправи пожелание за здраве, щастие и успехи в работата за България

Лили Иванова поздрави Илияна Йотова за президентската победа - 1
Снимка: фейсбук
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Лили Иванова поздрави Илияна Йотова за победата на президентските избори. Певицата публикува обща снимка с новоизбрания държавен глава и отправи пожелание за здраве, щастие и успехи в работата за България.

„Уважаема госпожо Илияна Йотова, приемете моите поздравления за избора Ви за президент на Република България!“, написа естрадната легенда и допълни: „Здраве, щастие и още много, много успехи в работата Ви за нашата прекрасна, красива България!“

Поздравлението идва след балотажа на 1 ноември. Илияна Йотова и Кирил Вълчев печелят изборите с 57,566% от гласовете, или 1 093 852 гласа. Техните опоненти Андрей Гюров и Георги Кандев получават 39,483% от вота при обработени 100% от протоколите, съобщи Българското национално радио.

Илияна Йотова ще бъде първата жена, избрана за президент на България на преки избори. Тя беше избрана за вицепрезидент на страната през 2016 и 2021 г., преди да се включи в президентската надпревара.

Публикацията на Лили Иванова е придружена от кратко, официално обръщение и общ кадър с Йотова. В него певицата подчертава уважението си към новоизбрания държавен глава и пожелава успех в предстоящата работа.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хъхъ

    24 0 Отговор
    Полковник Иванова - снахата на полит.бюро веднага след промените стана първа СДС-арка, но сега се завърна обратно в БКП.

    15:33 02.11.2026

  • 2 Роза

    22 0 Отговор
    През целия си живот Лили е гледала да бъде добре с тези,които са на власт!

    15:34 02.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Тик-Ток

    16 0 Отговор
    Тая мумия Лилито се опитва да захлеби някоя хилядарка

    15:37 02.11.2026

  • 5 Колко трогателно

    12 0 Отговор
    Лили яиванова със спомени от партизанското движение.
    Уникална снимка. За музея на живите вампири!
    Йотова е подарила цветя с благодарствен поздрав за това, че тази историческа находка семе сетила за нея!
    Браво и на двете!

    15:39 02.11.2026

  • 6 гост

    7 0 Отговор
    Нещо мазни ли се?! Тази жена със силна кариера, още ли пари търси?!

    15:40 02.11.2026

  • 7 Лиляна Кубратска

    7 0 Отговор
    Да не навършва днес 100 години, че за втори път я публикуват?

    15:42 02.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 СЛОНА

    1 7 Отговор
    ТОВА Е ПЪРВАТА ЖЕНА ПРЕЗИДЕНТ В ИСНОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ!!!
    НЕКА ДА Е ЖИВА И ЗДРАВА И ДА ИЗКАРА ОЩЕ ЕДИН ПРЕЗДЕНТСКИ МАНДАТ...

    Коментиран от #12

    15:43 02.11.2026

  • 10 Алабастър

    4 0 Отговор
    Има и барелеф, където поздравява Рамзес втори.

    15:58 02.11.2026

  • 11 стига вече !!!!

    0 0 Отговор
    с тия вещици кошмарни .....нищо ново в жалкария ...старите дето главицата им не е сечена се преклониха и определиха бъдещето на "младите" мързеливци

    16:03 02.11.2026

  • 12 Георги

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "СЛОНА":

    а плевнелиев защо го пропускаш?

    16:05 02.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Скумрия ...

    0 0 Отговор
    ... поздравява прасе. Отврат.

    16:19 02.11.2026