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Страните, в които президентът е жена
  Тема: Известни личности

Страните, в които президентът е жена

3 Ноември, 2026 12:14 643 9

  • жени президенти-
  • илияна йотова-
  • президентски избори-
  • световна политика-
  • жени в политиката

Илияна Йотова стана първата жена, избрана за държавен глава на България. Тя се присъединява към президенти като Хала Томасдотир, Мая Санду и Клаудия Шейнбаум

Страните, в които президентът е жена - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

България вече има първата жена, избрана за президент. Илияна Йотова спечели балотажа през ноември 2026 г. с 57,6% от гласовете срещу 39,5% за Андрей Гюров, съобщи „Асошиейтед прес“. Така България се присъедини към държавите, в които жена заема най-високия държавен пост.

Йотова беше вицепрезидент от 2017 до 2026 г., а на 23 януари пое президентските функции след оставката на Румен Радев. Избирането ѝ на редовен вот вече я направи и първата жена, получила мандат за държавен глава чрез президентски избори.

„Гласувах за национален консенсус чрез диалог, за институции, които работят за гражданите, за силна държава със собствена външна политика в силна Европа“, заяви Йотова след вота.

От Исландия до Балканите

Първата жена, избрана за президент в света, е Вигдис Финбогадотир. Тя управлява Исландия от 1980 до 1996 г.


Повече от четири десетилетия по-късно страната отново има жена начело – Хала Томасдотир, която встъпи в длъжност през август 2024 г. след избори, спечелени в пряка надпревара с бившата министър-председател Катрин Якобсдотир.

В Северна Македония президент е Гордана Силяновска-Давкова. Тя е първата жена на поста в страната и го заема от май 2024 г. Съседната Словения също избра за първи път жена държавен глава – Наташа Пирц Мусар, избрана през декември 2022 г. Като президент тя е и върховен главнокомандващ на въоръжените сили.

Страните, в които президентът е жена
Снимка: БГНЕС

Мириам Спитери Дебоно е президент на Малта от април 2024 г. Тя е третата жена на поста в историята на островната държава. В Молдова Мая Санду управлява от 2020 г., а през 2024 г. спечели втори мандат.

Жени държавни глави на няколко континента

В Латинска Америка Клаудия Шейнбаум стана първата жена президент на Мексико през октомври 2024 г. Преди това тя беше кмет на Мексико Сити. В Индия президент е Драупади Мурму, която встъпи в длъжност през юли 2022 г. Тя е 15-ият президент на страната и първият, роден след обявяването на независимостта.

Африка също има две жени президенти, посочени в списъка. Нетумбо Нанди-Ндайтва стана първата жена президент на Намибия през март 2025 г. Самия Сулуху Хасан оглавява Танзания от 2021 г., след като преди това беше вицепрезидент. През 2025 г. тя спечели нов мандат с над 97% от гласовете според официално обявените резултати.

Случаят с България се различава от някои от тези примери, защото Йотова първоначално зае поста по конституционна процедура, а след това получи собствен мандат на избори. Резултатът поставя страната сред държавите, в които жените вече не са само изключение в президентската институция.

Източници: woman.bg, apnews.com, tap.info.tn


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 голям праз

    4 2 Отговор
    нас кво ни грее че са на тлъста хранилка

    12:16 03.11.2026

  • 2 Само лозунги

    4 2 Отговор
    и кухи фрази тип ДКМС

    12:17 03.11.2026

  • 3 опитват се да ни убедят колко е важна за

    3 1 Отговор
    нас президентската институция с бая хора на служба за която се харчат много пари с които биха могли да се увеличат ниските пенсии

    а де факто много полза няма тъй като няма изпълнителна власт
    освен право да налагат вето на парламента но винаги после го отменят от там
    и високопарни речи на празници и здрависване с други чужди политица

    12:23 03.11.2026

  • 4 хипопотамова

    0 1 Отговор
    с пластика ма пак сущий каркадил

    12:26 03.11.2026

  • 5 🦉🦉🦉🦉

    2 1 Отговор
    Оставаше да изберем президент чийто вице си е направо ВИЦ❗
    Полицай ще става политик без да знае нищо по злободневната тема У...йна❗
    С вещина ни обясни, че У...йна е предала Ядрените си ракети СЛЕД МИНСКИТЕ споразумения🤔🤔🤔
    Откъде да знае, че това стана ДЕАДЕСЕТ ГОДИНИ ПО-РАНО , при това в Будапеща ❗
    Леле какъв резил щеше да е,ако беше изръсил това някъде из Европа е‼️

    Коментиран от #6

    12:26 03.11.2026

  • 6 🦉🦉🦉🦉

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "🦉🦉🦉🦉":

    ......Откъде да знае, че това стана ДВАДЕСЕТ ГОДИНИ ПО-РАНО , при това в Будапеща ❗

    12:28 03.11.2026

  • 7 Анджо

    2 1 Отговор
    Няма значение,че е жена президент, лошото при нас е ,че си избрахте радев номер две. И избрахте тези които ни натресоха БОТАШ . Сега тези избиратели да платят те неустойката.

    12:31 03.11.2026

  • 8 Анонимен

    0 1 Отговор
    С ОГРОМНИ НЕВИЖДАНИ ЛЪЖИ И НАЙ ВЕЧЕ С УПОТРЕБА НА ИНСТИТУЦИИ ЗА ЛИЧНА УПОТРЕБА И ОЩЕ НАЙ ВАЖНОТО БЕЗНАКАЗАНОСТ

    12:48 03.11.2026

  • 9 От жена

    0 1 Отговор
    до Жена - Балкан разлика ! Не е важен пола , а личността , качествата ! В България е срам и позор .

    12:50 03.11.2026