Страните, в които президентът е жена

България вече има първата жена, избрана за президент. Илияна Йотова спечели балотажа през ноември 2026 г. с 57,6% от гласовете срещу 39,5% за Андрей Гюров, съобщи „Асошиейтед прес“. Така България се присъедини към държавите, в които жена заема най-високия държавен пост.

Йотова беше вицепрезидент от 2017 до 2026 г., а на 23 януари пое президентските функции след оставката на Румен Радев. Избирането ѝ на редовен вот вече я направи и първата жена, получила мандат за държавен глава чрез президентски избори.

„Гласувах за национален консенсус чрез диалог, за институции, които работят за гражданите, за силна държава със собствена външна политика в силна Европа“, заяви Йотова след вота.

От Исландия до Балканите

Първата жена, избрана за президент в света, е Вигдис Финбогадотир. Тя управлява Исландия от 1980 до 1996 г.

Повече от четири десетилетия по-късно страната отново има жена начело – Хала Томасдотир, която встъпи в длъжност през август 2024 г. след избори, спечелени в пряка надпревара с бившата министър-председател Катрин Якобсдотир.

В Северна Македония президент е Гордана Силяновска-Давкова. Тя е първата жена на поста в страната и го заема от май 2024 г. Съседната Словения също избра за първи път жена държавен глава – Наташа Пирц Мусар, избрана през декември 2022 г. Като президент тя е и върховен главнокомандващ на въоръжените сили.

Снимка: БГНЕС

Мириам Спитери Дебоно е президент на Малта от април 2024 г. Тя е третата жена на поста в историята на островната държава. В Молдова Мая Санду управлява от 2020 г., а през 2024 г. спечели втори мандат.

Жени държавни глави на няколко континента

В Латинска Америка Клаудия Шейнбаум стана първата жена президент на Мексико през октомври 2024 г. Преди това тя беше кмет на Мексико Сити. В Индия президент е Драупади Мурму, която встъпи в длъжност през юли 2022 г. Тя е 15-ият президент на страната и първият, роден след обявяването на независимостта.

Африка също има две жени президенти, посочени в списъка. Нетумбо Нанди-Ндайтва стана първата жена президент на Намибия през март 2025 г. Самия Сулуху Хасан оглавява Танзания от 2021 г., след като преди това беше вицепрезидент. През 2025 г. тя спечели нов мандат с над 97% от гласовете според официално обявените резултати.

Случаят с България се различава от някои от тези примери, защото Йотова първоначално зае поста по конституционна процедура, а след това получи собствен мандат на избори. Резултатът поставя страната сред държавите, в които жените вече не са само изключение в президентската институция.

Източници: woman.bg, apnews.com, tap.info.tn