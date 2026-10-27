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Елън Дедженеръс иска да се върне в телевизията, но никой не иска нея
  Тема: Известни личности

Елън Дедженеръс иска да се върне в телевизията, но никой не иска нея

27 Октомври, 2026 19:01 653 3

  • телевизия-
  • греъм нортън-
  • порша де роси-
  • елън дедженеръс-
  • шоу

Водещата направи рядка телевизионна поява във Великобритания и намекна, че е готова да се върне на екран

Елън Дедженеръс иска да се върне в телевизията, но никой не иска нея - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Елън Дедженеръс призна, че ѝ липсва телевизията, макар че в момента няма нов проект, който да представя. Комедийната водеща направи рядка поява в британското „Шоуто на Греъм Нортън“, където говори откровено за живота си след края на едноименното си дневно предаване.

„Нямам почти нищо, което да се случва, и наистина ми липсва да бъда по телевизията“, каза Дедженеръс в разговора. Тя уточни, че липсват не само самото снимане и публичността, но и ежедневната работа с авторите и публиката.

„Липсват ми много неща от това – да се смея със сценаристите и с публиката“, сподели Елън Дедженеръс.

Елън Дедженеръс, която живее във Великобритания със съпругата си Порша де Роси, се пошегува с разнообразието на британската телевизия. По думите ѝ там има предавания за керамика, шиене, както и програми, в които хора гледат други телевизионни предавания.

„Мисля, че тук е доста лесно да попаднеш по телевизията“, каза тя в характерния си шеговит тон. Изказването ѝ идва на фона на предишни нейни коментари, че би искала отново да води токшоу, но не е сигурна дали традиционният формат има същото място в епохата на телефоните и постоянния поток от съдържание.

През 2025 г. Дедженеръс заяви, че би се върнала към подобна работа, но внимателно обмисля какво да бъде следващото ѝ занимание. Тогава тя каза, че иска „да се забавлява“ и да прави нещо ново, но все още не знае какво точно.

„Шоуто на Елън Дедженеръс“ приключи през май 2022 г. след 19 сезона. Предаването превърна водещата в една от най-разпознаваемите фигури в американската телевизия и се превърна в основна част от кариерата ѝ.

След края на програмата Дедженеръс постепенно се оттегли от телевизионните изяви. Тя беше остро критикувана за поведението си, след като нейни бивши служители излязоха с истории за грубото ѝ държание спрямо тях. Малко след това водещата напусна САЩ, след като зрителите обявиха масов бойкот на шоуто ѝ, като това съвпадна и с избора на Тръмп за президент, което по думите ѝ е било основната причина за миграцията.

Днес обаче Елън Дедженеръс не получава нови възможности да се върне в ефира след бойкота въпреки голямото ѝ желание.


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дзак

    0 0 Отговор
    Прилича на заговор от някой доброжелател!

    19:05 27.10.2026

  • 2 Анонимен

    0 0 Отговор
    Мръсника слага навсякъде някой агент!

    19:22 27.10.2026

  • 3 Мнение

    2 1 Отговор
    Да я питат какви ги вършеха на острова на Епщайн???!!!

    В тази връзка е важно и ппдб да кажат какви ги вършат из Петрохан и навред???!!!

    Шепа хора управляват света (към момента), а марионетките начело на ЕС (вкл и тия начело на България), им козируват на всяка тяхна прищявка!
    Съсипването на ЕС изобщо не е да помага на укрия! А да се прехвърли дългът на сащ на европейците!
    Не случайно урсула заговори за спестяванията на европейците!!!

    Събуждай се народе, понеже май идват изпитания!!!

    19:27 27.10.2026