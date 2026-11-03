Крум Савов със загадъчно послание след края на 7/8 ТВ

Крум Савов публикува послание в социалните мрежи, след като Слави Трифонов обяви края на 7/8 ТВ след седем години работа. Водещият на „Крум Савов Live“ написа: „Всеки край е ново начало...“ Към публикацията добави песента „Ако си дал“ на Емил Димитров.
Посланието е поставено върху изображение със зелен пейзаж и синьо небе. Савов не споменава пряко нито Слави Трифонов, нито телевизията, поради което засега не е ясно дали публикацията е свързана с професионалното му бъдеще.
Савов е водещ на „Крум Савов Live“ от 2020 г.
Крум Савов води предаването „Крум Савов Live“ по 7/8 ТВ от 2020 г. В него той разговаря с гости от спорта, политиката, културата и обществения живот, като коментира и актуални теми.
Заради ролята му в програмата на телевизията публикацията привлече внимание, но самият журналист не е дал обяснение какво има предвид с краткия текст. Не е обявено и дали предаването ще продължи под друга форма или в друга медия.
Трифонов посочи финансови трудности
Слави Трифонов съобщи във Facebook на 30 октомври, че 7/8 ТВ спира работа. Като причина той посочи финансовите трудности и липсата на устойчиво финансиране.
Трифонов твърди, че двете големи частни национални телевизии заемат основния дял от рекламния пазар и така затрудняват по-малките медии.
„Направихме опит да се борим, и то сериозен опит, седем години“, написа Трифонов. Той благодари на екипа и зрителите и заяви, че отново ще се срещнат „на бойното поле“.
Източници: marica.bg, mediapool.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 подлога
07:06 03.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 айде къшката
07:20 03.11.2026
4 За Крум Савов
07:24 03.11.2026
5 Гъдьо Гъдев
Здраве да е..
07:28 03.11.2026
6 ☢️☢️☢️☢️
08:02 03.11.2026