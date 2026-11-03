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Крум Савов със загадъчно послание след края на 7/8 ТВ
  Тема: Известни личности

Крум Савов със загадъчно послание след края на 7/8 ТВ

3 Ноември, 2026 06:42 2 114 6

  • крум савов-
  • слави трифонов-
  • 7/8 тв-
  • телевизия-
  • медии

Водещият публикува думите „Всеки край е ново начало...“ и добави песен на Емил Димитров

Крум Савов със загадъчно послание след края на 7/8 ТВ - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Крум Савов публикува послание в социалните мрежи, след като Слави Трифонов обяви края на 7/8 ТВ след седем години работа. Водещият на „Крум Савов Live“ написа: „Всеки край е ново начало...“ Към публикацията добави песента „Ако си дал“ на Емил Димитров.


Посланието е поставено върху изображение със зелен пейзаж и синьо небе. Савов не споменава пряко нито Слави Трифонов, нито телевизията, поради което засега не е ясно дали публикацията е свързана с професионалното му бъдеще.

Савов е водещ на „Крум Савов Live“ от 2020 г.

Крум Савов води предаването „Крум Савов Live“ по 7/8 ТВ от 2020 г. В него той разговаря с гости от спорта, политиката, културата и обществения живот, като коментира и актуални теми.

Заради ролята му в програмата на телевизията публикацията привлече внимание, но самият журналист не е дал обяснение какво има предвид с краткия текст. Не е обявено и дали предаването ще продължи под друга форма или в друга медия.

Трифонов посочи финансови трудности

Слави Трифонов съобщи във Facebook на 30 октомври, че 7/8 ТВ спира работа. Като причина той посочи финансовите трудности и липсата на устойчиво финансиране.

Трифонов твърди, че двете големи частни национални телевизии заемат основния дял от рекламния пазар и така затрудняват по-малките медии.

„Направихме опит да се борим, и то сериозен опит, седем години“, написа Трифонов. Той благодари на екипа и зрителите и заяви, че отново ще се срещнат „на бойното поле“.

Източници: marica.bg, mediapool.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 подлога

    9 4 Отговор
    на славуца си търси нов господар

    07:06 03.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 айде къшката

    6 1 Отговор
    Какво начало бе, ти си отдавна за пенсия /66 г./.

    07:20 03.11.2026

  • 4 За Крум Савов

    5 1 Отговор
    тоз е много прозт.

    07:24 03.11.2026

  • 5 Гъдьо Гъдев

    6 1 Отговор
    И една минута не можах да видя от тази телевизия...
    Здраве да е..

    07:28 03.11.2026

  • 6 ☢️☢️☢️☢️

    1 0 Отговор
    Я то имало такива телевизия и аз да не знам. Не че щях да я гледам.

    08:02 03.11.2026