Гери Дончева отправи емоционално "Сбогом" към екипа на 7/8 TV (СНИМКИ)

Гери Дончева отправи емоционално послание към екипа на 7/8 TV, след като стана ясно, че телевизията спира излъчването си. Телевизионната водеща и модел благодари на хората, с които е споделяла професионални проекти, приятелства и важни моменти пред екрана.
Спирането на 7/8 TV беше обявено от Слави Трифонов на 30 октомври 2026 г. Той посочи липсата на достъп до рекламния пазар като причина за решението и заяви, че телевизията прекратява излъчването си.
В обръщението си Гери Дончева подчерта, че зад всяка медия стоят хората, които я създават. По думите ѝ екипът на 7/8 TV е съставен от професионалисти с дисциплина и талант, оставили следа както на екрана, така и у зрителите.
„Една медия е преди всичко хората, които стоят зад нея.“
Тя подчерта, че познава лично голяма част от екипа. С някои от неговите членове е участвала в общи проекти, а с други я свързват близки приятелства. Именно това превръща края на телевизията в особено емоционален момент за нея.
В публикацията си водещата обърна внимание и на дългогодишната работа между хората от екипа. Тя определи повече от 25 години съвместна работа в телевизионната среда като пример за лоялност, приятелство и професионализъм.
Въпреки тежкото сбогуване Гери Дончева изрази увереност, че талантът и отдадеността на колегите ѝ ще им помогнат в бъдещите им начинания, дори и извън телевизионния ефир. В края на посланието си тя благодари за подкрепата, доверието и споделените емоции.
„Телевизиите могат да затварят, но истинските екипи, приятелства и човешки отношения остават.“, написа още водещата.
Тя завърши с пожелание най-хубавите моменти за хората от екипа на 7/8 TV тепърва да предстоят.
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1 Не е загуба
12:35 03.11.2026
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