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Гери Дончева отправи емоционално "Сбогом" към екипа на 7/8 TV (СНИМКИ)
  Тема: Известни личности

Гери Дончева отправи емоционално "Сбогом" към екипа на 7/8 TV (СНИМКИ)

3 Ноември, 2026 12:31 902 6

  • гери дончева-
  • 7/8 tv-
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  • телевизия-
  • телевизионен екип

Телевизионната водеща благодари за общите проекти и приятелствата и пожела успех на хората зад екрана

Гери Дончева отправи емоционално "Сбогом" към екипа на 7/8 TV (СНИМКИ) - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Гери Дончева отправи емоционално послание към екипа на 7/8 TV, след като стана ясно, че телевизията спира излъчването си. Телевизионната водеща и модел благодари на хората, с които е споделяла професионални проекти, приятелства и важни моменти пред екрана.

Спирането на 7/8 TV беше обявено от Слави Трифонов на 30 октомври 2026 г. Той посочи липсата на достъп до рекламния пазар като причина за решението и заяви, че телевизията прекратява излъчването си.

В обръщението си Гери Дончева подчерта, че зад всяка медия стоят хората, които я създават. По думите ѝ екипът на 7/8 TV е съставен от професионалисти с дисциплина и талант, оставили следа както на екрана, така и у зрителите.

„Една медия е преди всичко хората, които стоят зад нея.“

Тя подчерта, че познава лично голяма част от екипа. С някои от неговите членове е участвала в общи проекти, а с други я свързват близки приятелства. Именно това превръща края на телевизията в особено емоционален момент за нея.

В публикацията си водещата обърна внимание и на дългогодишната работа между хората от екипа. Тя определи повече от 25 години съвместна работа в телевизионната среда като пример за лоялност, приятелство и професионализъм.

Въпреки тежкото сбогуване Гери Дончева изрази увереност, че талантът и отдадеността на колегите ѝ ще им помогнат в бъдещите им начинания, дори и извън телевизионния ефир. В края на посланието си тя благодари за подкрепата, доверието и споделените емоции.

„Телевизиите могат да затварят, но истинските екипи, приятелства и човешки отношения остават.“, написа още водещата.

Тя завърши с пожелание най-хубавите моменти за хората от екипа на 7/8 TV тепърва да предстоят.


България
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    къде криеш сиренцето?

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  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Варна

    4 1 Отговор
    От ефир изчезна едно от мръ.ните лица в историята на българските медии.Дано никога повече не чуем за него,сценаристите му,партията му и живота му който ще продължи в забвение и самота !

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  • 5 Електра

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    Слави, спрях да те гледам откакто застана зад Мунчо. И кво да гледам как Андрей Райчев и тъпата му щерка махат с ръце и ни поучават по твоята ли телевизия ли. Като, че ми е малко да го гледам и в останалите телевизии от сутрин до вечер, та и при теб. И ти допринесе Мунчо и Идиотова да са на власт сега. При Борисов си живееше добре въпреки нон-стоп плюене по него, но при Мунчо Чорапа не можеш защо ли защото комунистите критика не търпят и искат само те да крадат. Използваха те да ги „изджагъркаш“, но сега когато не си им нужен изджагъркаха теб за благодарност...

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