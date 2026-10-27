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След Дара и Иво Аръков изтри публикациите си в Инстаграм
  Тема: Известни личности

След Дара и Иво Аръков изтри публикациите си в Инстаграм

27 Октомври, 2026 13:59 1 339 8

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Актьорът е спрял да следва всички досегашни профили в Instagram без обяснение

След Дара и Иво Аръков изтри публикациите си в Инстаграм - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Актьорът Иво Аръков, който неотдавна стана и певец, изтри всички публикации от профила си в Instagram и спря да следва хората, които доскоро бяха в списъка му. Рязката промяна веднага породи спекулации за причините, но той не даде никакво обяснение за нея.

Ходът идва скоро след като DARA предприе сходна стъпка и остави профила си без снимки и видеа. За разлика от него обаче тя загатна за "нова глава" в кариерата си и обяви излизането на нова песен този петък.

След Дара и Иво Аръков изтри публикациите си в Инстаграм

Изтриването на публикациите на Аръков се случва месеци след обществения спор около одобрено финансиране на негови творчески проекти. В началото на 2026 г. беше съобщено, че проекти, свързани с актьора, са одобрени за близо 400 000 евро по линия на Националния фонд „Култура“ и Плана за възстановяване и устойчивост.

Става дума за филма „Изолация“, песента „Rockstar“ и европейско музикално турне. По данни, предоставени от Националния фонд „Култура“ на Mediapool, по филма е изплатен аванс от 21 779,41 евро, а по проекта за песента – 21 000 евро. За турнето, чийто бюджет е 255 177,87 евро, към онзи момент не е било поискано авансово плащане.

Тези суми се различават от първоначално посочваната обща стойност на одобрените проекти. Разликата идва от това, че одобрено финансиране и реално изплатени средства не са едно и също.

Самият Иво Аръков отхвърли твърденията, че е получил лично стотици хиляди евро за музикалната си кариера. В интервю за bTV той заяви: „Всичките проекти са финансирани с мои лични средства“.

Актьорът посочи още, че няма политически чадър над него и че очаква направените разходи да бъдат признати и възстановени. През март министърът на културата Найден Тодоров съобщи, че е разпоредил проверка по случая.

Към момента няма потвърждение, че решението за изчистване на профила в Instagram е свързано с финансирането или с резултат от проверката. Не е обявена и причина от самия Аръков. Така зад промяната остават две възможности – личен избор за оттегляне от социалните мрежи или подготовка на нов творчески проект. Предстои да научим истината съвсем скоро.


България
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