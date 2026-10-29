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Дара се завърна в Instagram с провокативни СНИМКИ
  Тема: Известни личности

Дара се завърна в Instagram с провокативни СНИМКИ

29 Октомври, 2026 05:17 1 175 2

  • дара-
  • instagram-
  • провокативни снимки-
  • нова песен-
  • музикален проект

Певицата изтри цялото съдържание от профила си, а ден по-късно публикува дръзка фотосесия

Дара се завърна в Instagram с провокативни СНИМКИ - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Дара се завърна в Instagram с поредица от провокативни снимки, ден след като от профила ѝ изчезнаха всички публикации. Снимките и видеата на певицата бяха премахнати внезапно, без да бъде посочена причина за промяната. Причината за изчистването на профила остава непотвърдена.

Неочакваният ход породи предположения, че става дума за хакерска атака, но няма данни това да е потвърдено. Дара не е обяснила публично дали съдържанието е било изтрито, архивирано или временно скрито.

След завръщането си певицата публикува кадри, на които позира в дръзки тоалети и пози. Фотосесията бързо привлече вниманието на последователите ѝ, които я попитаха:

„Дали това са кадри от бъдещ порнофилм?“


Няма потвърждение, че снимките са свързани с подобна продукция. По-вероятно е те да са част от предстоящ музикален проект на изпълнителката, която наскоро обяви, че подготвя нова песен.

Възможно е фотосесията да бъде използвана в музикален видеоклип, но Дара все още не е разкрила подробности за проекта, нито е посочила дата за премиерата му. Така внезапното изчистване на профила ѝ се оказа последвано от нова серия кадри, които насочиха вниманието към следващата ѝ музикална стъпка.

Източник: marica.bg


България
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  • 1 Аз отивам

    3 0 Отговор
    До тоалетната ,че ме напъна като прочетох интересната ви новина , поздравления за професионализма ви фкми беге

    05:51 29.10.2026

  • 2 хихи

    0 0 Отговор
    Разбира ли се от провокативните снимки Брюнетка или блондинка е?

    05:53 29.10.2026