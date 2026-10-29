Кристина Агилера се показа чисто гола във ваната (СНИМКА)

Кристина Агилера подгря за Хелоуин с провокативна снимка от ваната. 45-годишната певица публикува в Instagram кадър, на който позира гола при приглушено осветление, а гърдите ѝ са прикрити с емоджита на призраци.
Платинено русата ѝ коса е заметната на една страна и частично закрива лицето ѝ, докато тя снима отражението си с телефона. Към кадъра Агилера е написала: „Последни визии преди xtinaween“, като е добавила и няколко емоджита, свързани с Хелоуин.
Снимката не остави последователите ѝ равнодушни. Един от тях написа: „Това не беше земетресение, просто аз паднах на колене“. Друг определи певицата като „моментът, икона и звезда“, а трети коментира: „Xtina е в огън“.
Публикацията идва след поредица от публични появи, в които Кристина Агилера отново заложи на смели визии. По-рано през октомври тя присъства на второто издание на събитие по повод National PrEP Day в Лос Анджелис. Тогава певицата се появи с прозрачен черен тоалет, украсен с кръстове, дантелен сутиен, кожени къси панталони и високи ботуши.
По-рано Агилера се завърна към емблематични моменти от кариерата си. Певицата възроди хита „Lady Marmalade“ по повод 25-годишнината от излизането му за рекламна кампания на козметичен продукт.
В интервю за Glamour тя говори и за дългогодишния интерес към тялото ѝ. „Имам зрелостта вече да не се интересувам от мнението ви“, заяви Кристина Агилера, като добави, че чуждите оценки за нея не са нейна отговорност.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Паветник
с милиционер дебат не се прави
12:33 29.10.2026
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4 Дуньо простия
12:43 29.10.2026
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6 Павел Пенев
12:45 29.10.2026
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8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Стас
13:00 29.10.2026