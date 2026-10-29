Новини
Любопитно »
Кристина Агилера се показа чисто гола във ваната (СНИМКА)
  Тема: Известни личности

Кристина Агилера се показа чисто гола във ваната (СНИМКА)

29 Октомври, 2026 12:31 1 111 9

  • кристина агилера-
  • хелоуин-
  • instagram-
  • гола-
  • вана

45-годишната певица прикри голотата си с емоджита на призраци

Кристина Агилера се показа чисто гола във ваната (СНИМКА) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Кристина Агилера подгря за Хелоуин с провокативна снимка от ваната. 45-годишната певица публикува в Instagram кадър, на който позира гола при приглушено осветление, а гърдите ѝ са прикрити с емоджита на призраци.

Платинено русата ѝ коса е заметната на една страна и частично закрива лицето ѝ, докато тя снима отражението си с телефона. Към кадъра Агилера е написала: „Последни визии преди xtinaween“, като е добавила и няколко емоджита, свързани с Хелоуин.

Снимката не остави последователите ѝ равнодушни. Един от тях написа: „Това не беше земетресение, просто аз паднах на колене“. Друг определи певицата като „моментът, икона и звезда“, а трети коментира: „Xtina е в огън“.

Публикацията идва след поредица от публични появи, в които Кристина Агилера отново заложи на смели визии. По-рано през октомври тя присъства на второто издание на събитие по повод National PrEP Day в Лос Анджелис. Тогава певицата се появи с прозрачен черен тоалет, украсен с кръстове, дантелен сутиен, кожени къси панталони и високи ботуши.

По-рано Агилера се завърна към емблематични моменти от кариерата си. Певицата възроди хита „Lady Marmalade“ по повод 25-годишнината от излизането му за рекламна кампания на козметичен продукт.

В интервю за Glamour тя говори и за дългогодишния интерес към тялото ѝ. „Имам зрелостта вече да не се интересувам от мнението ви“, заяви Кристина Агилера, като добави, че чуждите оценки за нея не са нейна отговорност.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Паветник

    1 4 Отговор
    Кирил Вълчев: Г-н Кандев го е страх от дебат, защото няма идеи
    с милиционер дебат не се прави

    12:33 29.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Дуньо простия

    0 0 Отговор
    Е па що се показваш, като не щеш мнение ???

    12:43 29.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Павел Пенев

    0 0 Отговор
    Както и да се покаже,интересът към дърти проститутки е слаб.

    12:45 29.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Стас

    0 0 Отговор
    Кристина Агилера е лейди мармалад,лейди шоколад,лейди сладолед,лейди крем карамел,лейди бонбониера и други сладости,и аромати.Да я изпапкаш цялата!

    13:00 29.10.2026