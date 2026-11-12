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Meta деактивира профилите на Ръсел Бранд след присъдата
  Тема: Известни личности

Meta деактивира профилите на Ръсел Бранд след присъдата

12 Ноември, 2026 15:58 159 3

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Instagram и Facebook профилите на британския комик са спрени дни след като той получи 10 години и шест месеца затвор за изнасилване и сексуални посегателства

Meta деактивира профилите на Ръсел Бранд след присъдата - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Meta деактивира профилите на Ръсел Бранд в Instagram и Facebook дни след като британският комик беше осъден на 10 години и шест месеца затвор за изнасилване и три сексуални посегателства.

Съобщенията за спирането бяха публикувани чрез профила на Бранд в X, който остава активен. На снимка от Instagram се вижда уведомление, че акаунтът е деактивиран, тъй като профилът или активността в него не отговарят на правилата на платформата. Подобно съобщение във Facebook посочва, че профилът е спрян заради нарушение на стандартите на общността.

„Според @Meta никога не е имало Ръсел Бранд. Слава Богу за @elonmusk. Очаквайте продължение“, гласи публикацията в X. Не е известно кой управлява профила, докато Ръсел Бранд се намира в затвора.

Meta е потвърдила пред TMZ, че акаунтът е премахнат заради нарушение на политиките на компанията. По данни на Variety става дума за решение, последвало осъдителната присъда на комика, но компанията не е обявила публично подробности за конкретно съдържание, довело до деактивирането.

51-годишният Ръсел Бранд беше признат за виновен на 5 ноември от съдебни заседатели в Лондон. Осъдителната присъда е по едно обвинение за изнасилване и три обвинения за сексуално посегателство, свързани с четири жени и случаи между 2004 и 2009 г.

На 9 ноември съдът „Саутуърк“ му наложи общо наказание от 10 години и шест месеца затвор. Бранд е поддържал невинността си и се е признал за невинен по обвиненията. Според Асошиейтед прес съдебните заседатели са го оправдали по две други обвинения за изнасилване и едно за опит за непристойно посегателство.

След произнасянето на присъдата Бранд е бил отведен в HMP Wandsworth в Лондон. Адвокатът Кали Сахота е заявила пред Page Six, че той ще остане там през „следващите няколко седмици“, преди да бъде преместен в друг затвор според изискванията за сигурност, безопасност и ресоциализация.

Съпругата му Лора и трите му деца могат да го посещават до три пъти седмично, като всяко посещение може да продължава най-много два часа и половина. Според Сахота Ръсел Бранд ще има право на един час извън килията дневно.

На този етап профилът му в X остава достъпен, докато акаунтите му в Instagram и Facebook са недостъпни. Meta не е посочила публично дали деактивирането може да бъде обжалвано или дали профилите ще бъдат възстановени.


Великобритания
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