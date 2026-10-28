Metallica е създадена преди 45 години в Лос Анджелис

Всичко започва с кратка обява във вестник The Recycler. Ларс Улрих търси музиканти за джем сешъни, а на обявата отговаря Джеймс Хетфийлд. Двамата се срещат в Южна Калифорния и на 28 октомври 1981 г. поставят началото на Metallica.

Датата често се свързва със Сан Франциско, защото именно районът на залива се превръща в дома и музикалната лаборатория на групата. Исторически обаче Metallica е създадена в Лос Анджелис. Това уточнение е посочено както в архивите на групата, така и в музикални публикации от Сан Франциско.

Името идва от разговор за списание

В ранния състав към Улрих и Хетфийлд се присъединяват басистът Рон Макговни и китаристът Дейв Мъстейн. Името Metallica се появява покрай Рон Кинтана, познат от местната метъл сцена. Кинтана обмисля заглавие за свое списание и се колебае между Metal Mania и Metallica. Улрих харесва второто име и го запазва за групата.

Първите месеци са белязани от репетиции, малки концерти и търсене на собствен звук. Metallica се насочва към бърз и агресивен стил, повлиян от британски групи като Diamond Head, Motörhead и Iron Maiden. Първата песен, с която групата стига до по-широка публика, е Hit the Lights от компилацията Metal Massacre, издадена през 1982 г.

Пътят към Сан Франциско

След демозаписа No Life ’Til Leather интересът към Metallica започва да расте. Групата постепенно се насочва към сцената в района на Сан Франциско, където се оформя силна общност от музиканти, клубове и почитатели на тежката музика.

Ключов момент е срещата с Клиф Бъртън. Басистът впечатлява Улрих, Хетфийлд и Мъстейн с техниката и сценичното си присъствие. За да го привлекат, те се съгласяват да се преместят в района на залива. Самият Улрих по-късно описва ранната цел на групата с думите: „Да се махнем от Ел Ей.“

През 1983 г. излиза дебютният албум Kill ’Em All. Следват Ride the Lightning през 1984 г. и Master of Puppets през 1986 г. Те превръщат Metallica в една от водещите групи на траш метъла. Албумът Metallica, познат като „Черния албум“, излиза през 1991 г. и извежда музиката на групата до масова международна публика.

Днес Metallica остава активна. Последният ѝ студиен албум е 72 Seasons от 2023 г., а през 2026 г. групата продължава турнето M72. Четиридесет и пет години след онази обява в Лос Анджелис името Metallica вече е не само история на една група, а част от речника на тежката музика.

Източници: sfstandard.com, au.rollingstone.com, americansongwriter.com