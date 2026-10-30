Джо Беладона и гласът на класическия Anthrax

Когато Anthrax излиза на сцената през втората половина на 80-те, групата не разчита само на скоростта и тежките китари. В центъра стои глас, който може едновременно да бъде остър, висок и мелодичен. Това е гласът на Джо Беладона – певецът, свързан с най-разпознаваемия период от историята на нюйоркската траш метъл група.

Беладона е роден като Джоузеф Белардини в Освиго, щата Ню Йорк. Потвърдената дата в преобладаващите биографични справки е 13 октомври 1960 г. Част от календарни и развлекателни списъци посочват 30 октомври, но тази дата не се потвърждава от по-надеждните справочни източници.

Четири албума, които определят една епоха

Певецът се присъединява към Anthrax през 1984 г., а през следващата година записва първия си албум с групата – Spreading the Disease. В него са песни като „Мadhouse“ и „A.I.R.“, които показват посоката на новия състав: бърз траш метъл, но с ясно изразени мелодии и вокални линии.

Следват Among the Living от 1987 г., State of Euphoria от 1988 г. и Persistence of Time от 1990 г. Именно тази поредица превръща състава с Беладона, китаристите Скот Иън и Дан Спиц, басиста Франк Бело и барабаниста Чарли Бенанте в класическата формация на Anthrax. Групата е сред „Голямата четворка“ на американския траш метъл заедно с Metallica, Megadeth и Slayer.

Мелодичният подход на Беладона отличава Anthrax от много други групи в жанра. Докато музиката остава бърза и агресивна, вокалът не се отказва от припевите, високия регистър и отчетливото произношение. Така песни като „Caught in a Mosh“, „Indians“, „Antisocial“ и „Got the Time“ получават звучене, което ги прави разпознаваеми и извън тесния кръг на траш метъла.

Раздялата и завръщането

Беладона напуска Anthrax през 1992 г. След това групата продължава с Джон Буш, а певецът работи по самостоятелни проекти. Раздялата остава спорна част от историята на групата. В интервю, цитирано от Blabbermouth, Беладона казва, че е бил изненадан от решението: „Бях хванат неподготвен.“

След участия с класическия състав през 2005 и 2006 г. Беладона се завръща официално в Anthrax през 2010 г. Това води до нов студиен период с Worship Music от 2011 г. и For All Kings от 2016 г. Така гласът, свързан с най-известните албуми на групата, отново заема мястото си в нейната музика.

„Просто си мислех, че това е наистина добра група“, казва Беладона в интервю за причината да приеме предложението на Anthrax. Десетилетия по-късно именно тази среща остава едно от решенията, които оформят класическия звук на американския траш метъл.

Източници: allmusic.com, blabbermouth.net, irishtimes.com