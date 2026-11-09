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Селин Дион куфя на Metallica с Джак Блек и синовете си (СНИМКИ)
  Тема: Известни личности

Селин Дион куфя на Metallica с Джак Блек и синовете си (СНИМКИ)

9 Ноември, 2026 17:58 680 2

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Певицата посети за втори път резиденцията на групата в Sphere в Лас Вегас и се срещна с музикантите зад кулисите

Селин Дион куфя на Metallica с Джак Блек и синовете си (СНИМКИ) - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Селин Дион изненада публиката на Metallica в Лас Вегас, като се включи с танци, пеене и въздушна китара по време на изпълнението на „Enter Sandman“. Канадската певица беше на концерта в Sphere на 7 ноември заедно с 16-годишните си близнаци Еди и Нелсън, както и с актьора Джак Блек.

Дион наблюдаваше концерта от балконска ложа и видимо се забавляваше с музиката. Докато Еди пееше заедно с групата, Нелсън остана по-сдържан и следеше изпълнението с ръце в джобовете. Джак Блек, известен като дългогодишен почитател на тежката музика, танцуваше, куфееше и пееше с пълна сила.

Това е второто посещение на Селин Дион на концерт от резиденцията „Life Burns Faster“. Няколко дни по-рано тя беше заснета да реагира ентусиазирано на инструментален дует между китариста Кърк Хамет и басиста Робърт Трухильо.

След концерта певицата публикува снимка със синовете си и Джак Блек, на която тримата показват рок жестове. „Втората вечер с Metallica беше разтърсваща“, написа Дион. Тя благодари на Джеймс Хетфийлд, Ларс Улрих, Кърк Хамет и Робърт Трухильо за топлото посрещане и добави: „Прекарахме чудесно. Много ни хареса шоуто.“

Интересът на Дион към групата не е случаен. По-рано през годината тя разказа, че един от любимите изпълнители на сина ѝ Еди е Metallica. Сред песните, които той харесва, е „Until It Sleeps“ от албума „Load“, издаден през 1996 г.

Резиденцията „Life Burns Faster“ започна на 1 октомври в Sphere и следва формата на Metallica с различни песни в отделните вечери. Есенната част приключи с концерта на 7 ноември, а групата ще се завърне в Лас Вегас през януари 2027 г. за нова серия от участия.

Появата на Дион привлече внимание именно заради контраста между баладичния ѝ репертоар и тежкия звук на Metallica. Видеоклипове от публиката показаха певицата и Джак Блек да се забавляват заедно, а след края на концерта семейството ѝ се срещна с членовете на групата зад кулисите.


САЩ
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  • 1 Ироничен

    0 0 Отговор
    Последна грижа на партията.........

    18:24 09.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.