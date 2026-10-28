Джери Лий Люис: животът зад „Големи огнени топки!“

Когато Джери Лий Люис сяда пред пианото, инструментът рядко остава просто инструмент. Той го блъска, рита и превръща изпълнението в сценично състезание. Точно тази смес от вокална дързост, буги-вуги и театрален размах го прави една от най-разпознаваемите фигури на ранния рокендрол.

Люис е роден на 29 септември 1935 г. във Феридей, Луизиана, в семейство, свързано с госпъл музиката и бедния селски Юг. Като дете се научава да свири на пиано, а на 12 години прави първото си платено изпълнение. На 13 вече свири в клубове в района на Натчез, Мисисипи. По-късно се обучава в религиозно училище, но е изключен, след като изпълнява буги-вуги версия на госпъл песента „My God Is Real“.

Пианото, което променя рокендрола

През 1956 г. Люис започва да работи в студиото „Сън“ в Мемфис. Там участва в записи на Карл Пъркинс и Били Лий Райли, преди да се утвърди като самостоятелен изпълнител. На 4 декември същата година свири заедно с Елвис Пресли, Джони Кеш и Пъркинс в импровизирана сесия, която по-късно получава името „Квартетът за милион долара“.

През 1957 г. излизат „Whole Lotta Shakin’ Goin’ On“ и „Great Balls of Fire“. Първата песен първоначално е забранявана от някои радиостанции заради смятания за неприличен текст, но телевизионното изпълнение на Люис в шоуто на Стив Алън я превръща в национален хит. „Great Balls of Fire“ затвърждава образа му на пианист, който свири с почти физическа ярост. Сред най-популярните му записи от периода е и „High School Confidential“.

Скандалът, който променя кариерата му

През 1958 г. британското турне на Люис е прекратено, след като пресата разкрива, че с него пътува 13-годишната му съпруга Мира Гейл Браун, която е и негова роднина. Скандалът води до отмяна на концерти и до рязък спад на популярността му в поп музиката. Люис продължава да записва и да концертира, но вече не успява да възстанови предишното си присъствие в американската поп класация.

Това не означава край на кариерата му. В края на 60-те години той се насочва по-успешно към кънтри музиката. Между 1968 и 1981 г. Люис записва 34 песни, достигнали до Топ 20 на кънтри класацията, сред които „Another Place Another Time“, „What’s Made Milwaukee Famous“ и „She Even Woke Me Up to Say Goodbye“.

Наследство между музиката и противоречията

Люис е сред първите изпълнители, приети в Залата на славата на рокендрола през 1986 г. През 1989 г. животът му е пресъздаден във филма „Големи огнени топки!“, в който ролята му изпълнява Денис Куейд. Филмът връща вниманието към началото на кариерата му, но не изчерпва сложната му биография, белязана от проблемни бракове, здравословни кризи и публични скандали.

През 2022 г. Люис е приет и в Залата на славата на кънтри музиката. Той не успява да присъства на церемонията през октомври заради лекарска препоръка. Умира на 28 октомври 2022 г. на 87 години в дома си в Мисисипи.

„Без Джери Лий Люис нямаше да стана човекът, който съм днес. Той беше новаторски и вълнуващ.“

Тези думи на Елтън Джон обобщават влиянието на Люис върху следващите поколения. „Убиецът“ остава едновременно символ на необуздания рокендрол и артист, който успява да започне отново, този път като една от важните фигури в кънтри музиката.

Източници: theguardian.com, washingtonpost.com