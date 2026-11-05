Айк Търнър: музиката, любовта и насилието зад дуета с Тина

На сцената Айк и Тина Търнър изглеждат като едно цяло – той ръководи групата, а тя превръща всяка песен в спектакъл. Зад този образ обаче стои връзка, в която професионалното партньорство, бракът и личният контрол постепенно се преплитат по разрушителен начин.

Айк Търнър е роден на 5 ноември 1931 г. в Кларксдейл, Мисисипи. Като музикант, продуцент и ръководител на Kings of Rhythm той има важна роля в ранната история на ритъм енд блуса. През 1951 г. групата записва „Rocket 88“ – песен, която често е посочвана като един от ранните записи, предшествали рокендрола. По-късно Търнър работи с изпълнители като Би Би Кинг, Хаулин Улф и Боби „Блу“ Бланд.

От „Малката Ан“ до Тина Търнър

В Сейнт Луис Айк среща Анна Мей Булок, която първоначално пее с неговата група като беквокалистка. Тя е още тийнейджърка, когато започва да се утвърждава на сцената. През 1960 г. Айк преименува ансамбъла на Ike and Tina Turner Revue, а Анна Мей става Тина Търнър.

Дуетът записва „A Fool in Love“, „I Idolize You“ и „It’s Gonna Work Out Fine“, а по-късно и версии на „River Deep, Mountain High“ и „Proud Mary“. Групата се превръща в силно концертно име, а през 1969 г. е поканена да гастролира с „Ролинг Стоунс“ в Съединените щати. През 1971 г. Айк и Тина печелят „Грами“ за изпълнението на „Proud Mary“.

Двамата сключват брак в Тихуана през 1962 г. По-късно Тина описва отношенията им като все по-тежки заради ревността, контрола и насилието, което според нея е продължавало с години. В интервю, публикувано от Harvard Business Review, историята е представена като повратна точка в живота ѝ: тя напуска Айк и започва самостоятелна кариера, която я превръща в световна звезда.

Бягството през 1976 г.

На 1 юли 1976 г., по време на пътуване за концерт в Далас, между двамата избухва конфликт. След пристигането си в хотела Тина напуска стаята и се укрива в близък мотел. По-късно тя си спомня, че е била с окървавено лице, без пари и само с 36 цента в джоба.

Пред управителя на мотела тя казва: „Аз съм Тина Търнър. Скарах се със съпруга ми, както виждате. Ще ми дадете ли стая? В момента не мога да платя, но обещавам, че ще го направя.“ Историята на това бягство е описана в мемоара ѝ и по-късно е разказвана многократно като началото на нейното освобождаване от Айк.

Разводът е финализиран през 1978 г. Тина запазва сценичното име „Тина Търнър“, но се отказва от имоти, автомобили и други активи. Айк от своя страна отрича да я е пребивал, но признава, че я е удрял: „Имало е случаи, когато съм я удрял, без да мисля. Но никога не съм я пребивал.“

Две различни наследства

След раздялата Тина Търнър преминава през години на финансови трудности, преди през 1984 г. да постигне огромен успех с албума „Private Dancer“. Така тя доказва, че кариерата ѝ не зависи от Айк – теза, която самият той често оспорва.

Айк Търнър остава значим музикант с принос към ранния рокендрол и блуса. Той е приет в Залата на славата на рокендрола през 1991 г. заедно с Тина. Тина получава отделно признание като солов изпълнител през 2021 г. Айк умира през 2007 г., но историята на двамата продължава да бъде едновременно музикална хроника и разказ за това как една жена си връща името, гласа и живота.

Източници: washingtonpost.com, hbr.org, theguardian.com