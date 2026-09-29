Джери Лий Луис: пианото, което подпали рокендрола

Когато Джери Лий Луис сяда пред пианото, инструментът престава да бъде просто акомпанимент. Той го блъска, рита, свири с лакти и превръща всяко изпълнение в спектакъл. Така се ражда един от най-разпознаваемите образи на ранния рокендрол.

Луис е роден на 29 септември 1935 г. във Феридей, Луизиана, в бедно фермерско семейство. Баща му ипотекира фермата, за да купи пиано на момчето. Джери Лий започва да свири още като дете, а на 14 години вече изнася първото си публично изпълнение.

В семейството музиката е навсякъде. Негови братовчеди са бъдещият кънтри певец Мики Джили и евангелистът Джими Суагарт. Като младеж Луис се промъква с тях до Haney’s Big House — клуб за чернокожа публика, където чува изпълнения на Мъди Уотърс, Рей Чарлз и Би Би Кинг. По-късно той си спомня за това място с думите: „Беше като да се разхождаш из рая.“

Пътят към Sun Records

Стилът му се оформя от смесването на госпъл, блус, буги-вуги и кънтри. През 1955 г. Луис отива в Нашвил, но не успява да получи договор. Година по-късно заминава за Мемфис, за да опита късмета си в Sun Records.

Сам Филипс не е в студиото, когато Луис пристига, но звукорежисьорът Джак Клемент го чува да изпълнява „Wildwood Flower“ и разбира, че пред него стои необичаен пианист. Скоро Луис започва да записва не само свои песни, но и да работи като сесиен музикант за Карл Пъркинс и други изпълнители на компанията.

През 1956 г. той участва и в една от най-прочутите импровизирани музикални срещи на XX век. В студиото на Sun Records се събират Елвис Пресли, Джони Кеш, Карл Пъркинс и Джери Лий Луис. Записите от тази сесия по-късно получават името Million Dollar Quartet.

„Големи огнени топки!“ и цената на славата

Песните „Whole Lotta Shakin’ Goin’ On“, „Great Balls of Fire“ и „Breathless“ превръщат Луис в международна звезда. Неговото сценично поведение е толкова енергично, че прозвището „Убиеца“ се превръща в част от образа му.

Възходът му е прекъснат от скандала около брака му с 13-годишната дъщеря на негов братовчед. Новината предизвиква силна реакция в Съединените щати и Великобритания, радиостанции спират да излъчват песните му, а кариерата му в рокендрола рязко губи инерция.

Луис постепенно се насочва към кънтри музиката. Между 1968 и 1981 г. той записва 34 песни, попаднали в Топ 20 на кънтри класацията. Сред тях са „Another Place Another Time“, „She Even Woke Me Up to Say Goodbye“ и „Middle Age Crazy“.

Наследството на Джери Лий Луис

През 1986 г. Луис е сред първите приети в Залата на славата на рокендрола. През 2005 г. получава наградата „Грами“ за цялостно творчество, а две от най-известните му песни са включени в Залата на славата „Грами“ — „Great Balls of Fire“ през 1998 г. и „Whole Lotta Shakin’ Goin’ On“ през 1999 г.

През 1989 г. историята му стига до киното във филма „Големи огнени топки!“, в който Денис Куейд изпълнява ролята на музиканта. През 2022 г., малко преди смъртта му, Луис е приет и в Залата на славата на кънтри музиката.

Починалият на 28 октомври 2022 г. в Мисисипи музикант остава противоречива фигура — човек с бурен личен живот и огромен музикален инстинкт. Но когато пръстите му се спуснат върху клавишите, границата между рокендрол, кънтри и госпъл изчезва. Остава само звукът на пианото, който сякаш всеки момент ще избухне.