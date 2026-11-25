Доли Партън се е отдръпнала от семейството и приятелите си в последните месеци от живота си, защото не е искала близките ѝ да я виждат все по-отслабнала по време на битката ѝ с рак. Това разказва сестра ѝ Стела Партън в интервю, публикувано от Entertainment Weekly. Доли почина на 25 август 2026 г. на 80-годишна възраст.

„Вървях с нея през целия път, но когато тя ставаше все по-отслабнала, не искаше да я виждам така“, казва Стела. По думите ѝ Доли е искала да спести на семейството си болката да наблюдава влошаването на състоянието ѝ.

„Щеше да е много натъжена, ако умираше и ме виждаше разстроена и плачеща. Тя спестяваше на всички нас болката да гледаме това“, допълва Стела.

Двете сестри имали традиция да разговарят по телефона всеки вторник. Стела разказва, че разговорите продължавали толкова дълго, колкото Доли искала. Певицата се обаждала и по време на експериментално лечение във Франкфурт, Германия.

Стела е запазила последното гласово съобщение, което сестра ѝ е оставила. Въпреки че Доли ограничила личните срещи, двете продължили да поддържат редовен контакт до края на живота ѝ.

Според Стела Доли Партън е пазела заболяването си в тайна, защото не е понасяла негативните новини и не е искала почитателите ѝ да се тревожат. Част от разширеното семейство също не е знаела за битката ѝ с рака. Видът на заболяването и колко дълго е продължило то не са публично съобщени.

Доли продължила да работи почти до края

В интервю за „CBS Mornings“ през септември Стела разказа, че последната молба на Доли към нея е била да се моли. Тя каза още, че сестра ѝ не е поставяла здравето си на първо място, защото постоянно е работела.

„Дори до последния разговор, който имах с нея, тя работеше. Това беше нейната страст“, казва Стела Партън.

Доли Партън е починала във Вандербилтския онкологичен център след кратка битка с рак. Съобщението за смъртта ѝ не посочва вида на заболяването.

Стела говори и за поредицата загуби в семейството. Братът им Кой „Денвър“ Партън почина през юли, малко преди Доли. В последните осем години Стела е загубила и други свои братя.

„Не е така, че чувствам, че са ме оставили или че съм ги загубила. Знам точно къде са. Те са с мама и татко, така че съм спокойна“, казва тя, имайки предвид родителите им Робърт Лий и Ейви Лий Партън. Стела обаче добавя, че това не означава, че не изпитва тъга.

Доли Партън е едно от 12-те деца в семейството. Тя оставя зад себе си шест десетилетия музикална кариера, песни като „Ще те обичам завинаги“ и „9 до 5“, както и публичен образ, който сестра ѝ описва преди всичко като изпълнен с оптимизъм.