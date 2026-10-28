Откриха фосили на първото изцяло морско земноводно (СНИМКИ)

Плоско тяло, широка уста и костна броня са останали запечатани във фосилите на животно, което вероятно е прекарало целия си живот в морето. Два почти напълно запазени скелета, открити в китайската провинция Гуейчжоу, показват първото известно земноводно с изцяло морски начин на живот.

Видът е наречен Gerrothorax maritimus. Той е живял преди около 237 милиона години, през триаския период, и е достигал дължина около 75 сантиметра. Животното е обитавало морското дъно, преди появата на динозаврите.

Хищник от морското дъно

Формата на тялото и черепа показва, че Gerrothorax maritimus вероятно е причаквал плячката си в тинята и я е улавял чрез засмукване. Широката му уста е била подходяща за поглъщане на риби, червеи и вероятно главоноги, които са преминавали наблизо.

🚨NEW STUDY DROP🚨 NEW AMPHIBIAN - G. maritimus A new species of Gerrothorax has been described from Late Triassic China based on two nearly complete skeletons showing this species was adapted to marine habitats! 🎨: @JoschuaKnuppe https://t.co/ptj017YjYD — EDGE Science (@EDGE_Science_) October 26, 2026

Останките са намерени в скални пластове, образувани от океански утайки, заедно с фосили на Guizhouichthyosaurus - морско влечуго, достигало около седем метра дължина. По това време ихтиозаврите са били сред върховите хищници в морската екосистема. Костната броня вероятно е осигурявала допълнителна защита на по-малкото животно.

„Най-важното откритие е, че е съществувало древно земноводно, което е прекарвало целия си живот в морето“, казва палеобиологът Рьосуке Мотани от Калифорнийския университет в Дейвис, един от ръководителите на проучването.

Как земноводно е оцеляло в солена вода

Земноводните обикновено разчитат на пропускливата си кожа за жизненоважни функции като дишане и прием на вода. Морската сол обаче може да извлича течности през кожата и да предизвиква осмотичен стрес. Затова днешните земноводни не живеят изцяло в морето, а само някои от тях понасят полусолени води.

Според Мотани именно бронята на Gerrothorax maritimus може да е променила тази граница. Тя вероятно е ограничавала проникването на морска вода през кожата и е позволявала на животното да разчита повече на хрилете и храносмилателната си система. Така белег, възникнал при сладководни предци като защита от хищници, е получил нова функция - помогнал е на вида да се приспособи към морския живот.

„Това е дънно животно, което се е хранило чрез засмукване и е обитавало морско дъно, покрито с тиня или утайка. Вероятно е улавяло всичко, което е преминавало наблизо - риби, червеи, а може би и главоноги“, обяснява палеонтологът и съавтор на изследването Да Юн Цзян от Пекинския университет.

Проучването е публикувано в списание Nature Ecology & Evolution. То разширява представите за еволюцията на земноводните, като показва, че тази група е успяла поне веднъж в далечното минало да преодолее пречката, която днес не позволява на нито един неин представител да живее изцяло в морска среда.