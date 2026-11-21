В музейно чекмедже в Чикаго години наред е стоял фосил, считан за представител на вече познат вид. Ново изследване показа, че екземплярът принадлежи към неизвестно досега древно земноводно, живяло преди около 309 милиона години — много преди появата на динозаврите.

Видът е наречен Jeanerpeton mazonensis — „пълзящото същество на Джийн от Мейзън Крийк“. Името отдава почит на майките на двете студентки, ръководили проучването — Пейтън Колбърг и Алисън Сефковиц, които и двете носят името Джийн. Резултатите са публикувани в научното списание Journal of Vertebrate Paleontology.

Фосилът е запазил дори отпечатъците от очите

Jeanerpeton mazonensis е ранен роднина на съвременните земноводни. На външен вид вероятно е съчетавал особености на саламандър и жаба — имал е издължена форма, но късо и набито тяло.

Фосилът е открит преди години от любител колекционер и по-късно е дарен на Природонаучния музей „Фийлд“ в Чикаго. При първоначалното му определяне учените го причислили към Amphibamus grandiceps — група, в която исторически били събирани сходни екземпляри, без да бъдат разграничавани всички анатомични различия.

„Това, което е наистина забележително при Мейзън Крийк, е, че запазва всички тези необичайни детайли — неща като възглавнички на пръстите и контурите на тялото“, обяснява Алисън Сефковиц, съводещ автор на изследването. По думите ѝ във фосила се виждат люспи по гърба, миниатюрни „коремни ребра“, наречени гастралии, както и отпечатъци от очите.

Старите музейни колекции крият нови видове

Подробният повторен анализ на черепа и скелета показал, че животното се различава от останалите известни представители на групата. Това дало основание то да бъде извадено от досегашната класификация и официално описано като отделен род и вид.

„Сега намерихме достатъчно доказателства, че става дума за анатомично различно животно, и официално го изваждаме от тази група“, посочва Кам Со, съавтор на проучването.

Районът около днешен Чикаго е бил топла, блатиста речна делта през карбона. Бързото натрупване на утайки в Мейзън Крийк е помогнало да се запазят фини детайли от тялото, които обикновено изчезват при вкаменяването. Според изследователите находката показва и че музейните фондове могат да разкрият нови видове дори без нови разкопки.