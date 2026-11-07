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Учени откриха необичайно натрупване на лед в Тибет

Учени откриха необичайно натрупване на лед в Тибет

7 Ноември, 2026 10:21 505 2

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Въпреки глобалното затопляне подземните ледени пластове в части от Тибетското плато се увеличават

Учени откриха необичайно натрупване на лед в Тибет - 1
Снимка: Shutterstock
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Китайски учени установиха необичаен природен феномен в Тибет – подземните ледени пластове в някои райони се увеличават, въпреки че температурите се повишават два пъти по-бързо от средните за света. Откритието поставя нови въпроси за влиянието на климатичните промени върху вечната замръзналост и устойчивостта на планинските екосистеми, съобщава VietnamPlus, позовавайки се на South China Morning Post.

Изследването е проведено от екип на Пекинския университет в сътрудничество с германския институт „Алфред Вегенер“, Нанкинския педагогически университет и други научни институции. Резултатите са публикувани в научното списание Science Advances.

Учените са анализирали сателитни данни, теренни наблюдения и информация от 369 сондажа, за да проследят измененията в подземния лед между 1979 и 2018 г. Анализът показва, че след 2000 г. количеството лед в плитките почвени слоеве се е увеличило в райони, обхващащи приблизително 35% от територията с вечна замръзналост на Тибетското плато.

Според изследователите основната причина е значителното увеличение на валежите. В някои вътрешни райони, повлияни от западните ветрове, годишните количества дъжд и сняг са нараснали с около 60% след 2000 г.

През топлите месеци водата от валежите и топящия се сняг прониква в повърхностния почвен слой. Когато достигне по-дълбоките постоянно замръзнали пластове, тя отново замръзва и постепенно увеличава количеството подземен лед.

Откритието е изненадващо, тъй като Тибетското плато е дом на най-голямата площ с високопланинска вечна замръзналост в света и е сред регионите, които се затоплят най-бързо.

Учените обаче предупреждават, че локалното натрупване на лед не означава спиране или обръщане на глобалното затопляне. Повишаването на температурите продължава да застрашава устойчивостта на замръзналите почви, а дългосрочните последици от новооткрития процес все още не са напълно изяснени.

Промените могат да окажат влияние върху стабилността на земната основа, строителството на пътища, мостове и сгради, както и върху водните ресурси. Реките, извиращи от Тибетското плато, осигуряват вода за огромни територии в Азия и за население, оценявано на около два милиарда души.

Изследователите подчертават, че бъдещите климатични модели трябва да отчитат не само повишаването на температурите, но и промените в количеството и разпределението на валежите. Това би позволило по-точни прогнози за състоянието на вечната замръзналост и по-добро планиране на инфраструктурата в планинските райони.

Откритието показва, че последиците от климатичните промени могат да бъдат значително по-сложни от очакваното, като в определени райони увеличените валежи временно компенсират част от ефектите на затоплянето върху подземния лед.


Китай
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мда

    1 0 Отговор
    Валежите от сняг се ивеличават.

    10:26 07.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.