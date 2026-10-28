Вдовицата на Хю Хефнър Кристъл го обвини в груби сексуални посегателства

Кристъл Хефнър обвини покойния основател на Playboy и свой бивш съпруг Хю Хефнър в сексуално насилие и груби посегателства без нейното съгласие по време на брака им. Тя разказа за преживяното в подкаста „Lisa Guerrero Unleashed“, като подчерта, че често е правела това, което той е искал от нея.

„Има моменти, в които се чувствах много некомфортно в спалнята. Там се случваха неща, които в крайна сметка не бяха приемливи“, заяви Кристъл Хефнър.

По думите ѝ Хю Хефнър е бил груб в сексуалните отношения, а след някои от тях тя е оставала с болки, докато той е заспивал. Когато водещата Лайза Гереро определи описаното като изнасилване, Кристъл Хефнър се съгласи.

„Той не беше нежен. След това хъркаше, а аз се опитвах да заспя, докато тялото ми ме болеше“, каза тя.

Кристъл Хефнър твърди още, че Хю е използвал видимо мръсни секс играчки с нея и други жени в имението Playboy. Тя описа ситуация, при която той взел играчки, които изглеждали непочистени, и ги използвал по време на сексуални действия.

По думите ѝ за Хю Хефнър интимността не е била основната цел. „Той просто имаше нужда от все по-силна стимулация. Нямаше нищо интимно в това“, заяви тя.

Опити за кръвосмешение на близначките Шанън

Сред най-тежките твърдения на Кристъл Хефнър е това, че Хю Хефнър е опитвал да принуди близначките Кристина и Кариса Шанън да участват в сексуално действие една с друга.

„Това е кръвосмешение. Това е отвратително. Не исках те да бъдат принуждавани да правят нещо подобно една с друга“, каза Кристъл Хефнър.

Представител на Кристина и Кариса Шанън не е отговорил на запитване за коментар. Кариса по-рано е заявявала, че сексът с Хю Хефнър е бил „като изнасилване“.

Нови обвинения след мемоарите от 2024 г.

Хю и Кристъл Хефнър сключват брак през 2012 г. Той умира през септември 2017 г. на 91 години след сърдечен арест и дихателна недостатъчност.

Кристъл Хефнър описва отношенията си с него и в мемоарите „Само хубави неща: Да оцелееш в Playboy и да откриеш себе си“, публикувани през 2024 г. В книгата тя говори за контрол върху външния ѝ вид, облеклото и поведението ѝ, както и за емоционален, физически и финансов натиск.

По-рано този месец Кристъл призова Джесика Бийл да не приема ролята на съпругата на Хю Хефнър в предстоящия филм „Playmates“. В посланието си тя заяви, че е преживяла сексуално, емоционално, финансово и физическо насилие и че и други жени са разказвали за изнасилване, принуда, упояване и експлоатация.