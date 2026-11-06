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Брукс Нейдър стана зайче на Playboy във филма „Playmates“ (СНИМКА)
  Тема: Известни личности

Брукс Нейдър стана зайче на Playboy във филма „Playmates“ (СНИМКА)

6 Ноември, 2026 12:46 708 1

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Актрисата беше заснета в емблематичния черен костюм по време на снимки в Бевърли Хилс. Продукцията вече предизвика критики от вдовицата на Хю Хефнър

Брукс Нейдър стана зайче на Playboy във филма „Playmates“ (СНИМКА) - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Черно боди, папийонка, заешки уши и пухкава опашка превърнаха Брукс Нейдър в зайче на Playboy за сцени от предстоящия филм „Playmates“. Актрисата беше заснета в имение в Бевърли Хилс, където е прекарала около пет часа на снимачната площадка. Подробности за ролята ѝ във филма засега не са обявени.


Нейдър, позната и с участието си в „Спасители на плажа“, привлече внимание към образа на Playboy и малко преди това. За Хелоуин тя пресъздаде няколко корици на списанието с визии, вдъхновени от Памела Андерсън и Ана Никол Смит.

Филмът е вдъхновен от имението на Playboy

„Playmates“ е режисиран от Лорейн Никълсън, дъщеря на Джак Никълсън. Сюжетът е частично основан на преживяванията на режисьорката, която е израснала в имението на Playboy. Историята проследява Еле, изиграна от Индиана Ел, и Анна, в ролята Лили-Роуз Деп.

В актьорския състав са още Бил Пулман и Джесика Бийл. Пулман ще се превъплъти в основателя на Playboy Хю Хефнър, починал през 2017 г. на 91-годишна възраст. Бийл ще играе неговата съпруга. Снимките на продукцията започнаха в Лос Анджелис през октомври.

Кристъл Хефнър разкритикува продукцията

Участието на Джесика Бийл предизвика публична реакция от Кристъл Хефнър, която беше омъжена за Хю Хефнър от 2012 до 2017 г. В лично съобщение до Бийл тя заяви: „Всъщност аз бях негова съпруга и преживях сексуално, емоционално, финансово и физическо насилие в тази връзка“.

Кристъл Хефнър допълни, че и други жени са разказвали за твърдения за изнасилвания, принуда, упояване и експлоатация. Тя призова всички, които работят по филма, да изслушат жените с подобен опит, преди историята на Playboy да бъде представена като носталгичен спомен.

„Много други жени също излязоха с твърдения за изнасилвания, принуда, упояване и експлоатация“, написа Кристъл Хефнър.

Бившата актриса е отправяла и други твърдения за преживяното от нея в света на Playboy. Тя е заявявала, че ако можеше да върне времето назад, не би се омъжила за Хю Хефнър.

Източници: vesti.bg, thewrap.com


САЩ
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