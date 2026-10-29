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Бащата на Матю Пери е тежко болен и не може да говори
  Тема: Известни личности

Бащата на Матю Пери е тежко болен и не може да говори

29 Октомври, 2026 07:46 420 2

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Джон Бенет Пери не успя да участва в документалната поредица за сина си заради влошеното си здраве

Бащата на Матю Пери е тежко болен и не може да говори - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Бащата на Матю Пери, актьорът Джон Бенет Пери, е тежко болен и не е успял да участва в новата документална поредица за сина си. Това разказва сестрата на покойния актьор Миа Пери Боуик в „The One About Matthew Perry“, която излезе в Netflix.

„Баща ни е болен от дълго време. Той много би искал да участва и да помогне в разказа за историята на сина си, но за съжаление не е достатъчно добре, за да го направи“, казва Миа Пери Боуик, цитирана от Us Weekly.

Сестрата допълва: „Отдавна не съм чувала баща ми да говори както преди“. Заради състоянието му именно тя поема ролята да представи фамилията на Джон Бенет Пери в документалния проект.

Какво е казал бащата за Матю

По думите на Миа Пери Боуик Джон Бенет Пери е бил изключително горд от усилията на сина си да се справи със зависимостта. Той го е описвал като боец, който никога не се е отказвал и винаги е продължавал да опитва.

„Матю беше боец. Той никога не се отказа. Беше толкова силен“, казва Джон Бенет Пери според разказа на дъщеря си.

В документалната поредица Миа Пери Боуик е единственият член на семейството, който говори пред камера. Майката на Матю Пери Сюзан Морисън, вторият му баща Кийт Морисън и други негови роднини също не участват.

Поредицата разказва за живота и зависимостта

„The One About Matthew Perry“ е продукция от три части, посветена на живота, кариерата и личните проблеми на актьора, станал световно известен с ролята на Чандлър Бинг в „Приятели“. В нея участват сестра му и близки приятели, а историята проследява както успеха му, така и дългогодишната му борба със зависимостта.

Матю Пери почина през октомври 2023 г. на 54 години. Смъртта му настъпи почти три години преди премиерата на документалната поредица, която представя спомени на хора от най-близкото му обкръжение.

Източници: usmagazine.com, washingtonpost.com, nbcnewyork.com


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  • 1 Новина

    0 0 Отговор
    Бащата на някой си...Аз пък ходих до тоалетната.

    07:52 29.10.2026

  • 2 господин Петров

    1 0 Отговор
    Какво го дъвчат тоя матюпери постоянно, че и баща му сега?! Един наркоман и второразряден актьор.

    08:01 29.10.2026