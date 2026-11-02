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Дейвид Шуимър от "Приятели" навършва 60 години
  Тема: Известни личности

Дейвид Шуимър от "Приятели" навършва 60 години

2 Ноември, 2026 08:43 767 6

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  • холивуд-
  • актьори

Актьорът остава свързан завинаги с ролята на Рос Гелър в „Приятели“, но кариерата му включва театър, кино и драматични образи

Дейвид Шуимър от "Приятели" навършва 60 години - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Когато шестимата герои от „Приятели“ се събират около масата в „Сентрал Пърк“, Рос Гелър често е човекът, който усложнява разговора с научна подробност, семейна драма или поредната история за Рейчъл. На 2 ноември Дейвид Шуимър, актьорът зад този образ, навършва 60 години.

Шуимър е роден на 2 ноември 1966 г. в Куинс, Ню Йорк. Когато е на две години, семейството му се премества в Лос Анджелис. Завършва театър и говор в Северозападния университет през 1988 г., а година по-късно е сред съоснователите на театралната компания Lookingglass в Чикаго.

Рос Гелър го превръща в световна звезда

Преди да получи ролята, която променя кариерата му, Шуимър се появява в „Чудните години“ и „Полицейско управление Ню Йорк“. През 1994 г. е избран за Рос Гелър в „Приятели“ – палеонтолога от Ню Йорк, който се опитва да подреди професионалния и личния си живот, докато постоянно се връща към сложните си отношения с Рейчъл.

Сериалът продължава 10 сезона и приключва през 2004 г. По време на излъчването му Шуимър получава номинация за награда „Еми“ за ролята си. Рос остава един от най-запомнящите се персонажи в телевизионната комедия – едновременно педантичен, романтичен, ревнив и способен да превърне дори преместването на диван в запомняща се сцена.

Дейвид Шуимър от
Снимкa: Shutterstock

Години след финала на сериала актьорът признава, че не мисли постоянно за своя герой. „Нямам представа какво прави Рос от „Приятели“ в момента“, казва Шуимър пред „Гардиън“ през 2021 г.

От комедията към драмата и режисурата

След „Приятели“ Шуимър не се ограничава до телевизионната комедия. Той продължава да работи в театъра като актьор и режисьор, а режисира повече от 20 постановки. Застава зад камерата и за филмите „Бягай, дебеланко, бягай“ и „Довери се“.

Сред по-сериозните му роли е тази на адвоката Робърт Кардашиян в сериала „Хората срещу О. Джей Симпсън: Американска криминална история“. Участва и в минисериала „Братя по оръжие“, а в анимационното кино озвучава жирафа Мелман във филмите от поредицата „Мадагаскар“.

През 2021 г. Шуимър отново застава пред камерата заедно с Дженифър Анистън, Кортни Кокс, Лиса Кудроу, Мат Леблан и Матю Пери в специалното предаване „Приятели: Отново заедно“. Това не е нов сезон, а среща на актьорите, които си припомнят работата по сериала и ролите, превърнали ги в телевизионни звезди.

Шейсетият рожден ден на Дейвид Шуимър идва повече от две десетилетия след края на „Приятели“, но Рос Гелър продължава да бъде неговият най-разпознаваем образ. Наред с него обаче остават театралната му работа, режисьорските проекти и опитът му да се връща към различни жанрове.

Източници: apnews.com, biography.com, theguardian.com


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ареее...

    1 1 Отговор
    Още един О Й клюмна...

    08:45 02.11.2026

  • 2 Секъндгиър

    1 0 Отговор
    Преди този сериал, само Моника и Рос бяха горе долу известни актьори.

    08:48 02.11.2026

  • 3 Анита Цветанова ескорт

    1 1 Отговор
    Да идва в счетоводството за 50 евро трандамията му е в кърпа вързана 😅🤣🍾

    08:51 02.11.2026

  • 4 Кучето

    1 2 Отговор
    Един от най-бездарните актьори подвизавал се по сериали и филми. В приятели му се получи, защото игра себе си, демек смотан и чалнат.

    08:52 02.11.2026

  • 5 РЕАЛИСТ

    0 2 Отговор
    Името му трябва да се произнася " Швимер", а не Шуимър. Немска дума е Schwimer -плувец.

    Коментиран от #6

    09:02 02.11.2026

  • 6 Сиукс

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "РЕАЛИСТ":

    Има безброй много думи от немски произход, които англоезичните ги произнасят с английски акцент,да не изброявам.А ние да не би да произнасяме правилно според американците Уошингтън,Халиууд,Кялафониа ?

    09:48 02.11.2026