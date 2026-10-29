Вулканична система на 100 млн. години беше открита в Иран

Под планините на северозападен Иран са запазени следи от вулканична система, действала преди около 100 милиона години. Международен екип, ръководен от Истанбулския технически университет, е идентифицирал останки от неизвестен досега континентален магмен дъгов комплекс.

Системата е наречена Азербайджанска континентална магмена дъга. Тя е била активна между 101 и 97 милиона години, през късната креда, когато древният океан Тетис е преминавал през значителни геоложки промени.

Откритите структури се намират в район, който днес е част от зоната на сблъсък между Арабската и Евразийската плоча. Именно движението на тези плочи постепенно е променило геоложкия облик на Близкия изток и Западна Азия.

Следите от древната вулканична система не са били лесни за разпознаване. По-късни тектонични движения са деформирали скалите, ерозията е премахнала част от тях, а седиментни наслагания са покрили други. Така цял магмен дъгов комплекс е останал извън по-ранните реконструкции на геоложкото минало на Иран.

Im Nordwesten des Iran haben Geologen die Reste eines Vulkanbogens entdeckt, der vor rund 100 Millionen Jahren aktiv war. Zirkon-Altersmessungen verbinden die verstreuten Gesteine. Mehr dazu: https://t.co/DaAie2aITi #Geologie https://t.co/QQXBrafYlN — Forschung und Wissen (@ForschungWissen) October 29, 2026

Учените са изследвали вулканични и плутонски скали от няколко места в северозападната част на страната. Резултатите сочат, че те са свързани с континентален магматизъм – процес, който обикновено възниква в зони, където една тектонична плоча се подпъхва под друга.

„Това изследване показва, че магмената история на северозападен Иран е по-сложна, отколкото се е смятало досега. Чрез съчетаването на геохроноложки, изотопни и геохимични данни идентифицирахме континентална дъга от късната креда, която впоследствие е била скрита от тектонични процеси“, казва Али Мохамади от Истанбулския технически университет.

Откритието може да помогне на геолозите да проследят как древните плочи са се движили, как вулканичните дъги са променяли местоположението си и как се е формирала континенталната кора. То дава и нова възможност за изследване на процесите, довели до постепенното затваряне и окончателното изчезване на океана Тетис.

Тетис е играл важна роля в развитието на Източното Средиземноморие, Близкия изток и Западна Азия. Изчезването му е свързано с оформянето на съвременния релеф в тези райони. Новооткритата магмена дъга добавя липсваща част към тази история и показва как фрагменти от древни геоложки системи могат да оцелеят, макар самата структура отдавна да е изчезнала от повърхността.

Изследването е публикувано в списание Geoscience Frontiers.