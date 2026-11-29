На 6148 метра под повърхността на Тихия океан са открити скали, които носят белези на пирокластичен поток – смес от горещи газове, пепел и скални фрагменти, характерна за експлозивни вулканични изригвания. Находката е направена по склон близо до Чалънджърската падина в Марианската падина, най-дълбоката известна точка в океаните.

„Това е напълно неочаквано“, заяви Робърт Стърн, геолог от Университета на Тексас в Далас и водещ автор на изследването. Проучването е публикувано на 23 ноември 2026 г. в списание Frontiers in Earth Science.

Следи от горещ поток на повече от 6 километра

Екипът е изследвал района с дистанционно управлявания апарат Jason/Medea по време на експедиция през ноември и декември 2024 г. Машината е извършила седем спускания по участък от около 300 километра и е достигнала дълбочина приблизително 6500 метра. От морското дъно са събрани 155 скални проби, като 59% от тях са вулканични скали или вулканокластични брекчи.

A robot has been deployed by scientists to the Mariana Trench to collect rocks ejected in a volcanic eruption - the deepest known eruption on Earth. The trench, located in the western Pacific Ocean, was formed by shifting tectonic plates. 🔗https://t.co/zTFuotw1p9 https://t.co/VTV0uAXnpL — Sky News (@SkyNews) November 27, 2026

При спускане на 6148 метра камерите са заснели лобовидни фронтове на пирокластичен поток, всеки с ширина между един и два метра. На 6334 метра са открити плоски скални пластове, разцепени от пукнатини на разстояние между един и три метра. Според авторите тези пукнатини са се образували при охлаждането и свиването на горещия материал.

Лабораторният анализ показва наличие на вулканично стъкло и текстури, характерни за скали, които са се образували и втвърдили при висока температура. Част от пробите са описани като андезит, дацит, риолит и боненит, а не само като базалт, както първоначално е изглеждало при огледа на борда.

Защо откритието противоречи на досегашните очаквания

На тази дълбочина водното налягане достига приблизително 592 атмосфери. При обичайните експлозивни изригвания газовете, разтворени в магмата, се разширяват при изкачването към повърхността и раздробяват разтопената скала. Огромното налягане в Марианската падина би трябвало да ограничи този процес и да благоприятства по-бавно изтичане на лава.

Една от хипотезите е, че в изригването е участвал свръхкритичен флуид – състояние, при което водата не се държи нито като обикновена течност, нито като газ. Според учените той може да е раздробил магмата, без да се разшири толкова силно, колкото парата при повърхностно изригване. Авторите обаче подчертават, че това обяснение предстои да бъде проверено.

Източникът и възрастта на изригването са неизвестни

Районът край Чалънджърската падина се различава от типичните зони на сблъсък между тектонични плочи. Там Тихоокеанската плоча се потапя под Марианската плоча, но липсва добре оформена вулканична дъга, а земната кора е подложена на разтягане. Изследователите предполагат, че именно това може да е позволило на по-горещ материал от мантията да се издигне близо до океанската падина.

Точната възраст на находищата все още не е установена. Наличието на вулканично стъкло подсказва сравнително млад геоложки процес, тъй като стъклото постепенно се разрушава от морската вода. Jason/Medea може да достигне около 6500 метра, поради което най-дълбоките части на Марианската падина остават извън обсега му. Допълнителни спускания или използването на апарати за по-големи дълбочини ще са необходими, за да се открие мястото на изригването и да се определи как е протекло то.